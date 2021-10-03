طبيب يكشف سبب اختيار لقاح سينوفاك للتجارب السريرية على الأطفال: «لازم يعدوا 12 سنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لقاح كورونا هو أكثر ما يشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، مدى فاعليته وآثاره الجانبية، وهل يمكن للأطفال تلقيه أم لا؟، خاصة مع اقتراب عودة الطلاب للمدارس بالتوازي مع الحديث عن بدء الموجة الرابعة من الفيروس.

وتتساءل الكثير من الأمهات عن إمكانية تلقي أطفالهن للقاح لمواجهة فيروس كورونا، وماهو النوع المناسب لهم، وكذلك الفئة العمرية.

الصحة: إجراء تجارب سريرية للقاح سينوفاك لتطعيم الأطفال به قريبا

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أكد لـ«الوطن»، أن هناك تجارب سريرية تجري على لقاح سينوفاك، وذلك لتحديد إمكانية تطعيم الأطفال به بجانب لقاح فايزر.

وعن الفئات العمرية المقصود بها من الأطفال، أشار المصدر أنها تتراوح من عمر 12 إلى 18 عاما، أما عن موعد البدء في عميلة تطعيم الأطفال، فأوضح أنه سيكون قريبا وبعد الانتهاء من «خط فاكسيرا الثاني» بمدينة 6 أكتوبر.

طبيب يكشف سبب اختيار لقاح سينوفاك للتجارب على الأطفال

وعلى الفور بات البعض يتسائل عن سبب اختيار لقاح سينوفاك للتجارب السريرية للأطفال، الأمر الذي كشف عنه الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، موضحا أن الأمر لا يزال تحت التجارب، «عمومًا حتى لو تم تطعيم الأطفال دول لازم ميكونوش أقل من 12 سنة، ولازم ميكونش أي طفل بيعاني من الأمراض المزمنة، أو أي مشاكل عشان نتأكد من فاعليته».

وأشار «عقبة» خلال حديثه لـ«هُن»، أن الأمر ليس جديدًا، فهناك بالفعل دول قامت بهذه التجارب على الأطفال: «الصين والبرازيل سبقوا في الموضوع ده بالفعل».

وعن سبب اختيار لقاح سينوفاك، كشف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن السبب قائلا: «سينوفاك أكثر امانًا للأطفال والبالغين كمان».

أما عن الأطفال دون الـ 12 عاما، أكد الطبيب أن كل ماعليهم هو اتباع الإجراءات الاحترازية فقط، لكي لا يصابوا بفيروس كورونا.