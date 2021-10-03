الامارات | الـ "FBI" يبحث عن أردني احتال بـ 1.7 مليون: "أسود الشعر وبني العينين وطوله 183 سنتم"

شكرا لقرائتكم خبر عن الـ "FBI" يبحث عن أردني احتال بـ 1.7 مليون: "أسود الشعر وبني العينين وطوله 183 سنتم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت قناة الحرة الأمريكية تقريراً خاصاً عن إصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في مدينة سينسيناتي الأميركية مذكرة احتيال بحق مواطن أردني، و اسمه " إ ش" (36 عاما)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أموال.

ووفقا لـ"FBI"، فإن "ش" يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات إن "ش" أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أميركية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1,7 مليون دولار.

كما قالت الوكالة الفيدرالية إن "ش" حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3,4 مليون دولار.

ووفقا لـ"FBI"، فقد عمل "ش" في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

وعندما لم يتم تسليم السيارات، لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل معه ولم يستردوا مبالغهم.

ووصفت "FBI" "ش" بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترا، ووزنه 97,5 كيلوغراما.

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