«حشرات هتستخبي في مطبخك خلال الشتا».. نصائح للتنظيف والتخلص منها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، وقبل حلوله يجب الحرص على ترتيب وتنظيم المنزل حتى لا يكون عرضة لاختفاء الحشرات داخله، ويستعرض «هُن»، طرق تنظيف المنزل من الحشرات في الشتاء، كما ذكرها موقع «orkidapest».

الحشرات الأكثر انتشارا في فصل الخريف

الفئران.

الصراصير.

البراغيت.

بق الفراش.

الخفافيش.

طرق التخلص من الحشرات في المنزل

الحمام

المواسير، الأحواض، أحواض الحمام، من الممكن أن تكون سبب رئيسي لجذب الحشرات، لذلك يساعد أي كسر في المواسير إلى تسرب الصراصير والحشرات.

غرفة النوم

مع دخول فصل الشتاء في عملية تغير أماكن الملابس وإخراج الشتوي مكان الصيفي؛ يجب التأكد من أن الملابس لا يوجد بها حشرة «العتة»، وكذلك «بق الفراش».

يمكن الحفاظ على غرفة النوم خالية من الحشرات عن طريق شراء أو استخدام مبيدات العتة، وغسيل جميع الملابس في درجة حرارة 60 درجة، وتنظيف الغرفة جيدا بما في ذلك دولاب الملابس.

فحص السجاد جيدا وأغطية الفراش؛ للتأكد من عدم وجود بق الفراش.

غسل الأغطية

يجب وضعها في الهواء والشمس أسبوعيا لتطهيرها من الجراثيم، ويجب الحرص على غسلها قبل فصل الشتاء.

تنظيف الأرضيات

عن طريق إزالة سجاجيد المنزل كافة وغسلها جيدا، مع الحرص على تعريضها للشمس لأكثر من ساعتين في يوم التنظيف، ثم تنظيف الأرضيات وتعقميها بمطهر جيد.

تنظيف النوافذ الزجاجية

تنظيف النوافذ الزجاجية الموجودة في المنزل من الداخل أو الخارج أمر ضروري، خاصة بعد موجات الأتربة، التي تحدث في بداية الشتاء، بما في ذلك الإطارات الخارجية الخشبية أو الألومنيوم، مع وضع فواصل بلاستيكية؛ للتأكد من عدم دخول الهواء أو الأمطار المصاحبة لفصل الشتاء.