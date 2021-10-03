هل تجوز الصلاة في فترة النفاس مع وجود إفرازات؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

بعد خضوع السيدات للولادة، تمر عليهن فترة طويلة يستمر خلالها نزول الدم والإفرازات، وهو ما دفع إحداهن لطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «أنا والدة بقالي 20 يوم وبينزل مني إفرازات مش دم، هل ينفع أصلي ولا لا؟».

الإفتاء ترد

ورد أحد أمناء الفتوى، خلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، موضحًا للسائلة، أن العلامات التي يستدل بها على ارتفاع دماء الحيض، هي ذاتها التي يستدل بها على ارتفاع النفاس.

وأكد أمين الفتوى، أنه في حال استمرار وجود إفرازات بنية أو صفراء اللون، فلا تزال السيدة نفساء.

تجنبي هذه الأشياء خلال النفاس

وحسبما عرض موقع «بيتر هيلث»، هناك مجموعة من الأمور يجب على المرأة تجنبها خلال فترة النفاس، والتي تمثلت في الآتي:

النبض

- يجب ألا يتجاوز 100 نبضة في الدقيقة.

الضغط

لا ينبغي أن يقل ضغط الدم عن قياس 140/90.

الوزن

يحدث انخفاض بشكل ملحوظ في الوزن بعد الولادة، يصل إلى حوالي 8 كيلو جرامات، يساهم في ارتداد الرحم وإدرار البول الطبيعي.

الانتفاخ

يختفي الانتفاخ بشكل تدريجي خلال بضعة أيام، ما يؤدي إلى حدوث تعرق ملحوظ على مدار تلك الفترة، وإذا لم يحدث ذلك، يجب عليكي استشارة الطبيب.

الدم

في اليوم الرابع من النفاس، يبدأ تركيز الهيموجلوبين في الاستقرار، إذ يتم ارتفاع عددا الصفائح الدموية.

ألم في الصدر

عند الشعور بآلام في منطقة الصدر، يجب عليكي مراجعة الطبيب فورا في هذه الحالة.

التنفس

خلال تلك الفترة وهي النفاس، تشعر السيدة بحدوث انسداد أو ضيق في التنفس.

النزيف

في حال تعرض السيدة للنزيف لأكثر من مرة في الساعة، يجب عليكي استشارة الطبيب على الفور.