إذا كنت تعاني من مشكلة تساقط الشعر.. أفضل 3 فيتامينات لإعادة نموه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يجب أن تكون علاجات تساقط الشعر طبيعية قدر الإمكان حتى لا تتلف البصيلات وتؤدي إلى مزيد من التساقط، والفيتامينات هي واحدة من أكثر الطرق الطبيعية والمثبتة للمساعدة في إعادة نمو شعرك.

وتشير الأدلة المتزايدة إلى أن بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية قد تكون مهمة لنمو الشعر، وفي هذا الإطار نستعرض أفضل ثلاثة فيتامينات للمساعدة في إعادة نمو الشعر، وفقًا لموقع express.

-البيوتين

يُقال إن أحد الفيتامينات المعروفة لإعادة نمو الشعر هو فيتامين ب المعروف باسم البيوتين، وربط الخبراء نقص البيوتين بتساقط الشعر عند البشر.

على الرغم من استخدام البيوتين كعلاج بديل لتساقط الشعر، فإن أولئك الذين يعانون من نقص لديهم أفضل النتائج، وتساعد فيتامينات ب الأخرى على تكوين خلايا الدم الحمراء، والتي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر.

-فيتامين أ

يساعد فيتامين (أ) الغدد الجلدية على إنتاج الزهم الذي يمكنه ترطيب فروة الرأس والحفاظ على صحة الشعر، وأكدت المعاهد الوطنية للصحة أن فيتامين أ متاح في الفيتامينات المتعددة وكمكمل مستقل.

-فيتامين هـ

فيتامين (هـ) هو أحد مضادات الأكسدة وقد أظهر إمكانات تعزيز الشعر في الأبحاث السريرية، فأجرت كلية العلوم الصيدلانية في ماليزيا تجربة على مرضى الثعلبة، وتم تجنيد 37 مشاركًا يعانون من تساقط الشعر للدراسة.

تم اختيار واحد وعشرين منهم بشكل عشوائي لتلقي 100 مل من فيتامين (هـ) يوميًا ، بينما تم تخصيص 17 مكملًا وهميًا.

تمت مراقبتهم لمعرفة عدد الشعيرات في منطقة محددة مسبقًا من فروة الرأس، بالإضافة إلى وزن 20 شعرة بطول 1 سم قبل المكملات، وتم رصدها مرة أخرى في أربعة أشهر ثم مرة أخرى في ثمانية أشهر.

وجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين (هـ) لديهم شعر أكثر من مجموعة الدواء الوهمي بنهاية التجربة، فعلى وجه التحديد، بحلول الشهر الثامن، شهدت مجموعة فيتامين (هـ) زيادة بنسبة 34.5 في المائة من الشعر، في حين أن مجموعة العلاج الوهمي شهدت زيادة بنسبة 0.1 في المائة في الشعر.

-علاجات أخرى لتساقط الشعر

فيناسترايد ومينوكسيديل هما العلاجان الرئيسيان للصلع الذكوري، الموصى بهما من قبل هيئة الخدمات الصحية، ويمكن أيضًا استخدام المينوكسيديل لعلاج الصلع الأنثوي، ولكن لا يجب على النساء استخدام فيناسترايد.

تشمل الطرق الأخرى لعلاج تساقط الشعر زراعة الشعر، عندما يتم نقل خلايا الشعر إلى بقع رقيقة والوشم ، عند استخدام الوشم لتبدو وكأنها شعر قصير وحواجب.

إذا كان تساقط شعرك يسبب لك القلق، فتحدث إلى طبيبك الذي قد يكون قادرًا على مساعدتك في الحصول على بعض الاستشارة.