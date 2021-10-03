الامارات | 3 نوفمبر.. انطلاق «الشارقة للكتاب» في دورته الـ 40

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نوفمبر.. انطلاق «الشارقة للكتاب» في دورته الـ 40 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن انطلاق فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، في الثالث من نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، وستتواصل فعالياته على مدار 11 يوماً، بمشاركة كبار الكتاب، ودور نشر من مختلف بلدان العالم.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «المعرض يدعو كل فرد في الإمارات والمنطقة لحضور دورة استثنائية، تؤكد رسوخ الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ أكثر من 40 عاماً، تجاه الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الاستثمار في وعي المجتمعات ومعارفها، لتحقيق نهضة شاملة تستند إلى خصوصية الثقافة الإماراتية وما قدمته تجارب الحضارات والثقافات الإنسانية».

ووجّه العامري دعوة للمؤسسات الثقافية ودور النشر في المنطقة والعالم لاستثمار ما يتيحه المعرض من فرص لبناء شراكات، وما يفتحه من أفق لتعزيز التعاون بين العاملين في قطاع صناعة النشر والصناعات الإبداعية عموماً.

وأكدت منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني، أن المعرض باختياره شعار «هنا.. لك كتاب» يؤكد أن لكل فرد - مهما كان اهتمامه وشغفه وحلمه - كتاباً، ويمكنه الحصول عليه من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news