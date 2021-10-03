الامارات | العثور على جثة رضيعة في مجرفة حفار بألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة رضيعة في مجرفة حفار بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المحققون في مدينة شيلكلينغن جنوب غرب ألمانيا، البحث عن والدة جثة رضيعة، عثر عليها سائق حفار في مجرفة حفاره أول من أمس.

وقال متحدث باسم الشرطة، أمس، إن البحث عن الأم مستمر، وتم تشريح الجثة، لكن النتائج لم تُعلن بعد. وبحسب البيانات، اعتقد سائق الحفار في بادئ الأمر أن ما رآه دمية، وعندما أدرك أنها جثة أبلغ الشرطة الجنائية التي تولت التحقيق.

ويسعى فريق التحقيق إلى كشف ملابسات الجريمة، واستكشاف ما إذا كان أي شخص يعرف امرأة كانت حاملاً ولم يُشاهد طفلها بعد ولادتها.

كما تبحث السلطات عن شخص كان يسير بالقرب من موقع العثور على الجثة وهو يحمل كيساً من البلاستيك.

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