محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كان بإمكانك تناول منتج ألبان واحد فقط لبقية حياتك، فيجب أن يكون الزبادي، في حين أن جميع منتجات الألبان تحتوي على البروتين، إلا أن القليل منها لديه العديد من الفوائد الصحية التي يحملها الزبادي أو لديه مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية.

يمكن أن يتحول حرفياً من عنصر أساسي في الصباح إلى تتبيلة في غضون دقائق - إنه أمر مدهش حقًا، إنه أيضًا أحد المصادر القليلة للبروبيوتيك التي ستجدها في قسم الألبان في السوبر ماركت، تساعد البروبيوتيك في خلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا الجيدة، لماذا هذا مهم؟.. وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن النساء ذوات الوزن الزائد اللائي تم وضعهن على نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية وتم إعطاؤهن مكملات بروبيوتيك لمدة 12 أسبوعًا أظهرن خسارة أكبر في الوزن من أولئك اللاتي تناولن علاجًا وهميًا، وتقوي الدراسات الخاصة بالزبادي هذه النتائج.

وجدت مجموعة من الباحثين أن أخصائيو الحميات الذين يستهلكون الزبادي يحتفظون بقدر أكبر من كتلة عضلاتهم الخالية من الدهون من أولئك الذين لا يدرجون العلاج المنعش في وجباتهم الغذائية، هذه أخبار مهمة لأنه كلما زادت عضلاتك الهزيلة، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها أثناء الراحة، وسيكون من الأسهل إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

إليكم 10 طرق رائعة لخسارة الوزن عن طريق الزبادي وفقا لموقع eatthis.

استخدمه بدلاً من القشدة الحامضة

بدلاً من إضافة سلطة الفلفل الحار، والقشدة الحامضة، امزج بعض الزبادي اليوناني مع توابل الكزبرة للحصول على نكهة إضافية واستخدمها بدلاً من ذلك. (إذا لم يكن لديك التوابل في متناول اليد، فإن استخدام الزبادي العادي سيظل مذاقًا رائعًا) لن يوفر لك هذا التبديل البسيط السعرات الحرارية والدهون فحسب، بل سيضيف بعض البروتين الإضافي إلى وجبتك أيضًا.

اجعله مثلجا

على الرغم من أن التثليج ليس "صحيًا" تمامًا، إلا أنه يمكنك صنع نسخة أقل تسمينًا بمساعدة الزبادي اليوناني، عند استخدامه بدلاً من كريمة الزبدة أو الجبن الكريمي، يمكن للزبادي المثلج المنعش أن يخفض أطنانًا من السعرات الحرارية والدهون من الوصفات القياسية، امزج كوبًا من الزبادي اليوناني العادي، وملعقة كبيرة من الفانيليا، ونصف كوب من مسحوق السكر المنخول في وعاء كبير، اخفق المكونات معًا حتى تتكاثف قليلاً ثم ضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، للسماح لها بالتكاثف أكثر.

أضفه إلى عصير

هناك مليون طريقة لصنع عصير ومليون من المكونات والتوليفات المختلفة التي يمكنك استخدامها لصنع وجبة لذيذة، لكن إذا كان هدفك هو فقدان الوزن، فيجب أن يشتمل عصيرك التالي على الزبادي - خاصةً إذا كان برنامج التخسيس الخاص بك يميل إلى ترك بطنك تتذمر.

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن المشروبات السميكة - مثل العصائر التي تحتوي على الزبادي - تجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها.

اصنع وجبة مليئة بالبروتين

لعمل وجبة سريعة مليئة بالبروتين تساعدك على خسارة الوزن، ما عليك سوى خلط مسحوق الثوم ومسحوق البصل والشبت المجفف والثوم المعمر الطازج في كوب من زبادي يوناني عادي.

اخبز كعكة الجبن الأفضل لك

فطيرة الجبن التقليدية مصنوعة من رطلين من الجبن الكريمي، تتطلب الوصفات الكلاسيكية أيضًا 1 كوب من السكر و 1 كوب من القشدة الحامضة، لتحضير كعكة "تشيز كيك" صحية - دون التضحية بالنكهة - اخلط كوبين من الزبادي اليوناني مع نصف كوب من العسل و 2 بيضة كبيرة وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ورشة ملح.

اصنع بان كيك مليء بالبروتين

علبة البروتين، رغم أنها لا تزال خفيفة ورقيقة، فطائر الزبادي اليونانية هي أفضل شيء لوجبة الإفطار منذ وقت طويل، ستحتاج فقط إلى أربعة مكونات امزج كوبًا من دقيق القمح الكامل مع ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز، و 2 بيضة، و 1 2/3 كوب من الزبادي، ثم قم بطهي الفطائر "العادية".

اجعله تتبيلة مثالية

الزبادي يعزز نكهة البروتين مثل الدجاج ولحم ولحم البقر، مما يجعله قاعدة التتبيلة المثالية، يعد صنع تتبيلة مالحة بالزبادي أمرًا بسيطًا للغاية أيضًا، ما عليك سوى خلط كوب من الزبادي العادي مع فص ثوم مفروم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من الأعشاب المجففة المفضلة لديك والملح والفلفل حسب الرغبة.

اصنع تتبيلة السلطة الكريمية

حاول خلط تتبيلة خاصة بك مع صلصة صحية - ولكن دسم - مكونات مثل الأفوكادو واللبن الزبادي اليوناني، يمكنك مزج ومطابقة أي مكونات ترغبها.

اصنع فطائر صحية أكثر

إذا لم تكن الفطائر بالفعل صحية، فإن بعض الأصناف مثل كريمة التوت تتطلب كميات هائلة من الكريمة الحامضة، والتي تحتوي على 130 في المائة من الدهون المشبعة في اليوم في كوب واحد.

لخبز فطيرة استخدم الزبادي اليوناني لإضافة نكهة كريمية إلى كل قضمة.

قم بتحويل البطاطس المهروسة

فقط لأنك تحب الطعام اللذيذ لا يعني أنك بحاجة للتخلي عنه بسبب فقدان الوزن، لعمل بطاطس مهروسة غنية بالبروتين، إليك كيفية صنعها:

ماذا ستحتاج

نصف كوب زبادي يوناني عادي

بطاطس مقشرة ومقطعة إلى شرائح

نصف كوب مرق دجاج دافئ قليل الصوديوم

2 ملعقة كبيرة زبدة عشب ذائبة غير مملحة

كيف اصنعها

يُغلى قدر كبير من الماء ويُضاف البطاطس ويُطهى لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج، بعد ذلك، استنزف الماء، وانقل البطاطس إلى وعاء كبير، واخلطها مع المرق، واهرسها معًا، بمجرد مزجها جيدًا، أضف الزبادي والزبدة والبهارات.