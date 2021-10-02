للرجل.. 8 أطعمة تزيد من هرمون الذكورة وتعزز صحة البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) يعلب دورًا مهمًا في صحة الرجل، فهو يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام والدافع الجنسي.

ويجهل بعض الرجال أن هناك أطعمة صحية لها تأثير فعال وإيجابي على التحكم بمستوى هرمون التستوستيرون. وفي التقرير نستعرض لكم هذه الأطعمة.

- الطماطم

تحتوي بعض الفواكه والخضروات، بما في ذلك الطماطم، على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، وقد تشير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالليكوبين قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

حيث قد يقلل اللايكوبين من تلف الخلايا ويبطئ إنتاج الخلايا السرطانية، إنه أحد مضادات الأكسدة، ما يعني أنه يحمي الخلايا من التلف.

- البروكلي

من الخضروات التي تحتوي على العديد من المركبات المعقدة التي قد تساعد في حماية بعض الناس من السرطان، وتشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين كمية الخضروات الصليبية التي تتناولها، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

- التونة

غنية بفيتامين د، المرتبط بعمر أطول وإنتاج هرمون التستوستيرون، إنه أيضًا غذاء صحي للقلب وغني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية.

سواء اخترت معلبًا أو طازجًا، فإن تناول هذه الأسماك يمكن أن يكون طريقة طبيعية لزيادة هرمون التستوستيرون.

- الزنجبيل

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا الجذر قد يحسن الخصوبة عند الرجال، ووفقًا لنتائج دراسة أجريت عام 2012، فإن تناول مكمل الزنجبيل يوميًا لمدة 3 أشهر زاد من مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 17.7 %.

- الشاي الأخضر

تشير الدلائل إلى أن المركبات الخاصة في الشاي الأخضر قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا من خلال التأثير على نمو الورم وموت الخلايا.

- عصير الرمان

مثل الشاي الأخضر، يعتبر الرمان مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، ويتمتع كفاكهة ممتازة بسبب مستوياته العالية من مضادات الأكسدة، التي في الوقاية من الأمراض المزمنة المتعلقة بالإجهاد التأكسدي.

ويشير المعهد القومي للسرطان أن عصير الرمان وبعض مكوناته النشطة بيولوجيًا، قد تساهم في منع تكاثر خلايا سرطان البروستاتا.

- المحار

يحتوي على كمية أكبر من الزنك الضروري لصحة الحيوانات المنوية ووظيفة الإنجاب.

- الأسماك الدهنية وزيت السمك

توصي وزارة الزراعة الأمريكية الناس بتناول المأكولات البحرية مرتين أسبوعياً، وقد تكون الأسماك الدهنية مفيدة بشكل خاص لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتشير نتائج دراسة حيوانية المصدر من عام 2016 إلى أن زيت السمك يمكن أن يزيد من جودة السائل المنوي ومستويات هرمون التستوستيرون في الدم.

- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا، كما أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ، أحد مضادات الأكسدة.

كما قد يحسن استهلاكه أيضًا الصحة الإنجابية للرجال، وتشير نتائج دراسة صغيرة الحجم إلى أن الزيت قد يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون في الدم لدى الرجال البالغين.