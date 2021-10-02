سميرة سعيد تتألق بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة سميرة سعيد، في أحدث ظهور لها، بعد أن شاركت متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سميرة سعيد في الصور بإطلالة شبابية أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، حيث كانت ترتدي توب حمالات باللون الأسود، وجيب باللونين الأبيض مع الأسود.

واختارت تسريحة شعر عصرية، حيث مزجت بين الكعكة المرفوعة وانسدال بعض الخصلات من الجانبين، وغرة على الجبين، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت إبراز ملامحها بوضع المكياج الخفيف، مكتفية بوضع أحمر شفاه أحمر باللون النيود، وإبراز رسمة العين بالكحل الأسود.