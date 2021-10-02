أبرز جواكيت الرجال الجلدية موضة 2021.. كلاسيكي وكاجوال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحرص الرجال على ارتداء أشكال مختلفة من الجواكيت الجلدية بما يتناسب مع إطلالات فصل الخريف أو الإطلالات الشتوية، فبإمكانهم اعتماد مجموعة مختلفة في خزانة الملابس بالعديد من الطرق وبأكثر من ستايل، سواء بالأسلوب الكاجوال أو الإطلالات الأكثر رسميّة.

في كل موسم تظهر تصميمات مختلفة ومتنوعة من الجواكيت الجلدية للرجال من ناحية القصّات والألوان التي يغلب عليها بشكل عام الألوان الكلاسيكية بالأسود والبني بدرجاته المختلفة، مع بعض التصاميم بألوان جذابة بأسلوب ملائم للشباب.

ويرصد «هن» مجموعة مختارة من الجواكيت الرجالية لموسم خريف وشتاء 2021/2022 بأحدث التصميمات والقصات المناسبة لمختلف الأذواق و ما يلائم أسلوبك الخاص حسبما نشرها موقع «modanisa».

قصّة البلايزر

تتميز هذه القصة بألوان مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق ومن بينها اللون «البيج الداكن» واخترناه لك من دار أزياء «بيوتي» بالتصاميم المتقنة مع القبّة الكلاسيكية المتوسطة العرض، وبإمكانك اعتماده مع الجينز أو مع سراويل الأقمشة الأنيقة.

الجلد المسترخي

يعد الجلد المسترخي من أبرز التصميمات الرجالية لجواكيت الخريف والشتاء لموسم 2021، وهو ضمن مجموعة أزياء «ايترو» ومتوفر بألوان مختلفة من ضمنها البني المموج بقصّة أنيقة وبسيطة مع جيبين أماميين وبارزين بالحجم المتوسط، والأزرار الأمامية الصغيرة باللون الفضي.

جاكيت الجلد البوردو

يعد اللون البوردو من الألوان الملفتة ويتوفر بأكثر من تصميم بالجلد الفاخر من دار أزياء «هيرميس» بالأسلوب المقطّع والقصّة الكاجوال والمسترخية بأسلوب الـAnorak العملي والمريح، ويمكن تنسيقها مع ألوان أخرى متعددة للحصول على مظهر أنيق وجذاب.

الجاكيت الكاجوال

قد لا تتناسب هذه الإطلالة الكاجوال مع ساعات العمل الرسمية لكنها ظهرت ضمن أبرز مجموعة الموضة من دار أزياء «توم فورد» بألوان مختلفة منها اللون البني العسلي وبقصّة رياضيّة أنيقة بأسلوب عملي ومريح، مع السحابات الفضيّة البارزة التي أضافت لمسة إيدجي على التصميم.