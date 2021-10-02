تفاصيل مسابقة أناقة الكلاب: لازم يشبهوا أصحابهم «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تربية الكلاب ربما تكون هواية لدى الكثيرين، الذين يهتمون بالحيوانات الأليفة، ويبدعون في قدراتهم على الاهتمام بها، وتلبية طلباتهم، إلا أن البعض قد يتخذ الكلب صديقا وفيا، وليس مجرد حيوان أليف بالمنزل، فطبيعة الكلاب وفية لأصدقائها، متعاونة معها، وربما خير مُدافع عنها.

بعيدًا عن طبيعة وشخصية الكلاب، فالبعض يجد أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتشابهوا مع أصحابهم في الإطلالات، والإكسسوار، وربما تعبيرات الوجه، وهذا ما حدث في حفل توزيع جوائز الحيوانات الأليفة السنوية في موسكو، بعدما ظهر عشرات المتسابقين من الكلاب وأصحابهم على التاج، وهم يتشابهون في الظهور، بالإطلالات الأنيقة، والإكسسوار والأزياء.

ما هو حفل توزيع جوائز الحيوانات الأليفة السنوية في موسكو؟

وإُقيم حفل توزيع جوائز الحيوانات الأليفة السنوية فى موسكو، مؤخرًا، حيث شهد تنافسًا شديدا بين المتسابقات وكلابهم، حول المظهر لكل منهما، وتشابه المتسابقون مع الكلاب في الإكسسوار والملابس، وتعبيرات الوجه، وزوايا التصوير؛ للفوز بالجوائز والتتويج على المنصة، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

ما هي شروط الفوز بحفل توزيع جوائز الحيوانات الأليفة السنوية في موسكو؟

هناك العديد من الشروط للفوز بالمنسبة والتتويج بها، كالتالي:

1- أن يحمل المشارك أو المشاركة كلبه الأليف، ويمشي على الكات ووك أو الدوج ووك.

2- مدى تشابه الثنائي في أوضاع التصوير، وتعبيرات الوجه.

3- أناقة الثنائي، وتشابههما في الأزياء والإكسسوار.

كيف كان حفل توزيع جوائز الحيوانات الأليفة السنوية في موسكو؟

وتنافس عشرات المتسابقين على الفوز بجوائز الحيوانات الأليفة السنوية في موسكو، حيث ظهرت الكلاب المشاركة من ذوات الحجم الصغير، لكي يسهل على أصحابها حملها، وهم يتحركون رافعين رؤوسهم ويحركون الذيل.

وظهر أصحاب الكلاب بمعاطف ملونة وهم يسيرون أمام الجمهور ولجنة التحكيم ويحملون أرقام المشاركة في المسابقة، حيث شاركت المدونة الروسية الشهيرة تانيا توزوفا، مع كلبها في الحفل، كما شاركت النجمة الروسية أناستاسيا جراف، حيث ظهر كلبها بمجوهرات وأقراط مع قميص مزركش.

أما عن منصة العرض فزينت ما بين كلب يرتدي تاجاً مرصعاً بحلي زرقاء وبيضاء وقميصاً وردياً، وكلب آخر يبتسم أمام الكاميرا، وكلب ثالث بقبعة كاوبوي، وإكسسوارات وقبعات وزخارف بالريش والأحجار والكريستالات، وفي النهاية، حصلت تينا إلينا، على تاج ووشاح ذهبي.