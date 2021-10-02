7 أجزاء في الجسم يمكن التبرع بها بعد الوفاة.. تعرف عليها وشروطها

القاهرة - سمر حسين - صحة

التبرع بالأعضاء بعد الموت، قضية عادت إلى النقاش مرة أخرى بفضل الكاتب الدكتور خالد منتصر الذي أعاد الحديث عنها بعد سنوات من طرحه للقضية في العام 2010 مطالبا بالانتهاء من القانون الخاص بنقل الأعضاء بعد الوفاة وتفعيله، وأيدته الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي والفنانة إلهام شاهين أول إبداعات الحملة وأعلنتا وصيتهن بالتبرع بأعضائهن بعد الوفاة، وعليه طرحت عدة أسئلة حول هذا الشأن من بينها ما هي الأعضاء التي يمكن التبرع بها بعد الوفاة، والشروط الواجب توافرها لنقل كل عضو من الأعضاء، وهو ما يجيب عنه أطباء في تخصصات الباطنة والعظام والمخ والأعصاب في التقرير التالي.

في حالة وفاة الشخص يؤخذ منه الأعضاء والأنسجة السليمة لزرعها في شخص آخر على قيد الحياة، حسبما يؤكد الدكتور إبراهيم عويس استشاري جراحة المخ والأعصاب في جامعة الأزهر وهذه الأعضاء هي:

- القرنية

- البنكرياس

- القلب

- العظام

- الكبد

- الكلى

- أجزاء من الأمعاء

ويُسمح بالتبرع بالقلب فى الساعات الأولى للمتوفى، والكبد في حالات الحوادث، وفي حالة معاناة المريض من فيروسات معدية قبل الوفاة، فلا يصلح نقل أي عضاء منه.

ما شروط التبرع بالكلى والكبد؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشاذلي استشارى الأمراض الباطنية جامعة الإسكندرية شروط التبرع بالكلى والكبد والبنكرياس تتم وفقًا لمجموعة من المعايير وهى كالآتي:

- أن يكون سن المتوفى بعد الـ18 عامًا.

-ألّا يكون مصابًا بمرض مزمن مثل القلب، مرض السكر، السرطان، الضغط.

- تطابق الأنسجة.

- تطابق فصيلة الدم.

- ألّا يكون المتوفي مصاب بالتهاب الكبد.

-التأكد من الأعضاء كانت بحالة جيدة من الأساس.

ما شروط التبرع بالقرنية بعد الوفاة؟

أما مسألة التبرع بالقرنية، حدد الدكتور مصطفى هدهود استشارى طب وجراحة العيون شروط التبرع بالقرنية وهى:

- أن تكون القرنية متطابقة مع حالة المريض.

- التوافق جينيًا بين المتوفى والمريض.

- عدم إصابة المتبرع بالتهاب الكبد الوبائي.

- مرض الإيدز.

- متلازمة نقص المناعة المكتسبة.

- في حالة تمزق القرنية أو إصابتها بجرح أو خياطة.

- وفاة المريض ناتج عدوى.

ما العظام التي يمكن التبرع بها بعد الوفاة؟

أوضح الدكتور جلال البرقوقي استشاري جراحة العظام وعضو جمعية جراحة العظام، العظام التي يمكن التبرع بها بعد الوفاة وتندرج فيما يلى:

- الساق

- الحوض

- الشظية

- الكعبرة

- السند

ويشترط سلامة العظام، ويسمح بنقل أعضاء فى أي سن، ولكن يفضل سن صغير حتى لا تكون العظام هشة.

وتحفظ فى «بنك العظام» لحين احتياج شخص لتعويض جزء مفقود، وذلك يسمى بعملية ترقيع العظام.