والدة الشباب الأربعة تبكي على الهواء: «ابني قاللي شكلك عجز أوي قومي كملي تعليمك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بكت وفاء شمسي، على الهواء، تأثرا بكلام ابنها الأكبر محمد الذي كان صاحب فكرة استكمال تعليمها من المرحلة الثانوية حتى التخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، قائلة: «انفصلت عن والدهم منذ 13 سنة، وكان الولاد الصغيرين، وفي يوم دخل عليّ محمد، وكنت مربعة في الكنبة وشغالة في الكروشيه، قالي شكلك عجز أوي، قومي كملي تعليمك».

استغربت الفكرة في الأول

وأضافت شمسي، خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين: «استغربت الكلمة، وقاللي إني أقدر أعمل كده، وقدمت على الثانوية العامة ونجحت بالدروس لأن دماغي كانت فاضية».

وتابعت، أنها لم تستكمل دراستها منذ سنوات طويلة لأن والدها كان يفضل الزواج المبكر: «حصلت على الشهادة الإعدادية، وخطبت إلى والدهم، لكنني قررت استكمال تعليمي بسبب ابني الأكبر، أما أبنائي الثلاثة الكبار فهم يدرسون بيزنس أكاديمي باختلاف التخصصات، والرابع فهو يدرس بكلية الصيدلة».

زواج بعد الانفصال

وحول زواجها بعد الانفصال، قالت: «هو من القاهرة، وكان يعرفني، وأولادي رحبوا بالزواج رغم انفصالي عن والدهم منذ 13 سنة، ولما قلت لهم هتجوز كانوا خايفين جدا لأننا مرتبطين ببعض جدا، عشان كنا صحاب وحبايب، ومروان الوسطاني كان الوحيد اللي رفض، وجوزي قالي أكتر واحد بيغير عليكي هو مروان، لكن بعد كده بقوا صحاب، وبقوا يقولوا لي اطلعوا انتي منها واحنا هنتصرف مع جوزك».

وأجرى البرنامج مداخلة هاتفية مع محمد مرزوق الابن الأكبر لوفاء، وهنأها على الهواء بالتخرج من كلية الحقوق: «أنتِ بجد شرفتينا وخليتينا فخورين بيكي وعرفتيني يعني إيه نجاح وطموح، وإحنا عارفين أد إيه انتي تعبتي، ويارب نكون قدمنا لك ربع اللي انتي عملتيه عشاننا».

وتابع: «نحن عائلة عملية ونعمل منذ أن كانت أعمارنا 8 سنوات، لأن والدتنا شجعتنا على العمل، وتعجبت من أنها لم تكن تعمل لذلك اقترحت عليها فكرة العمل».