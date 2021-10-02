الامارات | «يؤكل دون طهي».. «الطين» الطعام المفضل لأهالي منطقة بالسعودية ( فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «يؤكل دون طهي».. «الطين» الطعام المفضل لأهالي منطقة بالسعودية ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت قناة «الإخبارية» السعودية تقريراً عن أغرب الأطعمة التي يأكلها أهل المنطقة الشرقية بالمملكة، وأبرزها تناول طين الشاطئ من دون طهي.

ويوضح التقرير أن هذا النوع من الأكلات يتناوله أهل الشرقية منذ زمن بعيد، فيما أشارت إحدى المواطنات أنه في حال عدم توافر هذا النوع من الطين، فإنها تقوم بهد جدار مبني من الطين لتناوله، حسب صحيفة المرصد.

وأشار التقرير إلى أنه تتنوع مصادر هذا الطين فمنها ما هو مستخرج من قاع البحار، ومنها من باطن الأرض، و من مجاري السيول والأمطار، ولكلاهما طعم وشكل مختلف.

وأوضحت مواطنة أخرى، أن تناول هذا النوع من الطين ليس بغريب على أهالي الأحساء والقطيف، فمنذ زمن طويل يتم تناول هذا الطين.

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