ماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الشاي من المشروبات المفضلة عند الكثيرين، فيستهلكونه في جميع أوقات اليوم، البعض يتناولونه في الصباح بدلًا من القهوة، والبعض يستمتع بوقت الشاي في فترة ما بعد الظهر، والبعض الآخر يحب شرب الشاي قبل النوم.

بغض النظر عن وقت شرب الشاي، يمكن أن يكون له فوائد دائمة مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان، والمساعدة في إنقاص الوزن، وحتى تحسين صحة قلبك.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون الشاي أو يعتقدون أنه لا يستحق وقتهم، فقد يتعرضون لبعض الآثار الجانبية، ولعل تفويت فرصة الحصول على نوم أفضل، بحسب ما ذكر موقع eatthis.

أظهرت الأبحاث أن أنواعًا معينة من شاي الأعشاب منخفض الكافيين لها خصائص يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع وتحسين الجودة العامة للراحة.

-أهمية النوم

عدم القدرة على النوم مشكلة كبيرة، وفقًا لتقرير صادر عن Nature and Science of Sleep ، يمكن أن يكون للأرق وغيره من المشكلات المتعلقة بالنوم تأثيرات مؤقتة وطويلة الأمد على جسمك.

تتضمن بعض الآثار قصيرة المدى لعدم النوم جيدًا زيادة مستويات التوتر، وتطور اضطرابات مزاجية معينة، وضعف الذاكرة والقدرة الإدراكية، لتشمل الآثار المحتملة طويلة المدى للأرق زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم.

-كيف يمكن للشاي أن يساعدك على النوم؟

ثبت أن الشاي عامل مفيد في تقليل الأرق، وخلصت إحدى الدراسات من أبحاث الطب التكاملي إلى أن شرب الشاي العشبي باستمرار على مدى 4 أسابيع ساعد في تقليل شدة أعراض الأرق لدى المشاركين.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 من Nutrients أن الشاي الأخضر منخفض الكافيين ساعد في تقليل التوتر لدى البالغين في منتصف العمر، مما أدى إلى نوم أفضل بشكل عام، وخلصوا إلى أن هذا يرجع على الأرجح إلى مستويات الثيانين الموجودة في الشاي الأخضر، وهو حمض أميني معروف بقدرته على خفض مستويات التوتر، من أجل الحصول على صفات الشاي الأخضر التي تحسن النوم، من المهم اختيار نوع يحتوي على مستويات منخفضة من الكافيين.

إلى جانب الشاي الأخضر، من المعروف أيضًا أن شاي البابونج يساعد في مشاكل النوم، ووفقًا لمجلة التعليم وتعزيز الصحة، يمكن أن يساعد شاي البابونج في تحسين جودة النوم عن طريق تقليل التوتر، وقد ثبت أنه يساعد في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وهي عوامل شائعة في اضطراب النوم.

-أي شاي تختار؟

الشيء المهم الذي يجب تذكره عند اختيار شاي لمساعدتك على النوم هو تجنب خيارات الكافيين، هذا يعني أنك سترغب في الابتعاد عن الشاي الأسود مثل شاي إيرل جراي أو شاي أو الإفطار الإنجليزي، بالإضافة إلى أي شاي أخضر أو شاي ماتشا.