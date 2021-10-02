إطلالات اليوم: رانيا يوسف تتألق بالأصفر.. ونوال الزغبي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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طلت الفنانة رانيا يوسف بفستان بقصة الأوف شولدر باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

رضوى الشربيني:

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بجامبسوت كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور شميز باللون الرصاصي، مزود بأكمام، مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ريا أبي راشد:

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بجامبسوت باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلا.

نوال الزغبي:

كما ظهرت المطربة نوال الزغبي بتوب كت باللون الرصاصي مع هوت شورت باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة ذيل الحصان.