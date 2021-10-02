بفستان ناعم.. نانسي عجرم تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير لها خلال إقامتها حفلًا فنيًا في قطر.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة أنيقة متألقة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة، وبقصة مفتوحة على الصدر، واتسم تصميم الفستان ذو اللون الأحمر القاتم بالنعومة.

واعتمدت البساطة في إطلالتها حيث لم تتكلف بارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، كما انتعلت حذاء مفتوح بكعب عالي باللون الذهبي.

هذا ومن الناحية الجمالية، فاختارت وضع بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها، بالألوان البنية على العين، ولون الروج النيود، كما اعتمدت تسريحة الشعر الأنسيابي والخصلات المنسدلة على وجهها وكتفيها.