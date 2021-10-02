3000 جنيه للخاصة و 190 للحكومية.. أسعار "يونيفورم" المدارس تحرق جيوب أولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أيام قليلة وينطلق العام الدراسي الجديد، وتعكف الأسر خلال هذه الفترة على شراء احتياجات أبنائها استعدادًا للعام الجديد، وأصبح "يونيفورم" المدرسة عبئًا جديدًا يضاف على كاهلهم، في وقت لم تعد ميزانياتهم تتحمل فيه أي أعباء، ونظرًا لإلزام معظم المدارس بشرائه واشتراطها تفصيلات وألوان بعينها.

ويشكو الأهالي من سوء خامات الملابس المصنعة عن طريق المدرسة، وأنها لم تصلح للعام الذي يليه، وبالتالي يضطرون شرائها كل عام، فالزي لم يقدر على الصمود لأكثر من عام واحد فقط.

وفي هذا الإطار تواصل "الخليج 365" مع عدد من أولياء الأمور للحديث حول أسعار الزي المدرسي هذا العام، والطرق والوسائل التي يلجأون إليها للتخفيف من هذا العبء.

-ولي أمر يدفع 2500 لليونيفورم ويطالب بتوحيد الألوان

إسلام الجبلي، ولي أمر لثلاثة طلاب في المراحل الإبتدائية والإعدادية، يقول إن المدرسة تشترط على أولياء الأمور تغيير الزي لمدرسي للأطفال مع كل عام دراسي جديد، كاشفًا أن سعر اليونيفورم الواحد 2500 جنيه، أي أنه يحتاج لأبنائه مبلغ 7500 جنيه فقط للزي المدرسي.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن السعر موحد لكل الأطفال سواء كان في الصف الأول الإبتدائي أو الإعدادية، مشيرًا إلى أن اليونيفورم يكون عبارة عن " تيشيرت صيفي وتيشيرت شتوي وترينج العاب وتيشيرت ابيض خفيف وجاكت ميلتون"

واقترح توحيد ألوان الملابس بحيث يتاح لكل ولي أمر أن يشتري الزي بسعر أرخص ويوفر هذا العبء، متابعًا وهو في حالة غضب: "هما عشان مجموعه لصوص ومفيش رقيب بيغيروا لون وشكل الزي كل سنة عشان يجبرونا نشتريه والي مش بيشتري طبعا بيضايقوا الأولاد"، وعاد إلى الوراء حينما كان طالبًا ليتذكر أن أسرته لم تكن ملزمة بشراء يونيفورم آنذاك.

-ولية أمر: 3000 جنيه للطفل الواحد وألجأ للتفصيل

أما رحاب عثمان، فهي ولية أمر أيضًا لثلاثة أبناء في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، تقول: "ولادي لو جبت الطقم كامل بالشتوي والصيفي هيدخل في ٣٠٠٠ للطفل الواحد"

وأوضحت الأم أن كل طقم للأولاد يتكون من تشيرتين صيفي مثلهم شتوي، إضافة إلى جاكيت المدرسة وشورت صيفي وبنطلون، أما عن الطقم الخاص للفتيات عبارة عن جيبتين وبنطلون وطقم الرياضة بنطلون وجاكت.

وتلجأ الأم في كل عام إلى أفكار جديدة تساعدها على توفير هذا المبلغ الكبير الذي قد يصل إلى 9 آلاف جنيه، لافتة إلى أنها لجأت إلى تفصيل نفس موديل اليونيفورم عند ترزي ووضع لوجو المدرسة عليه، كما تقوم بشراء جاكيت عادي بنفس اللون أيضًا.

-ردائة الخامات تشعل غضب ربة منزل

وتشكو سمية ولية أمر لطفلة في مرحلة كي جي من ردائة خامة الزي المدرسي الذي تلزمها به مدرسة طفلها، مشيرة إلى أن سعر اليونيفورم كاملًا 2500 جنيه.

واستطردت: "كنا بنجيب اللبس من مصنع خاص بنصف ثمنه وخامة أفضل لكن إدارة المدرسة ربطت شراء الزي بدفع المصروفات عشان يعرفوا يسرقونا".

-المدارس الحكومية بـ 190 جنيه

على صعيد آخر تعتاد وليات أمر الأطفال بالمدارس الحكومية التصرف مع أمر شراء الزي المدرسي بطريقتها الخاصة، وهو ما اعتادته ياسمين محمد التي لديها أربعة من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

وأوضحت ياسمين لـ"الخليج 365" أن سعر الزي المدرسي بالمدرسة الحكومية يصل إلى 190 جنيه، لافتة إلى أنه تحاول توفير هذا المبلغ لتتجه إلى بديل آخر بشراء تي شيرت بسعر خمسين جنيه، وبنطلون بـ 70، من سوق الثلاثاء، وتستغنى عن الجاكيت بإرتداء الطفل ملابس إضافية.

-الأم المصرية والبحث عن البديل

ودائمًا ما تعتاد الأم المصرية مواجهة الصعوبات والأعباء التي تزداد على كاهلها ورب الأسرة، بالبحث عن حلول بديلة، فلجأت بعضهن إلى جروبات مواقع التواصل الاجتماعي و "فيس بوك" لتبادل الملابس القديمة أو شرائها بسعر رمزي.

دشنت بعضهن صفحة باسم "نفع واستنفع تبادل الملابس المدرسية"، والذي تتفاعل عليه الأمهات عبر عرض ما هو متاح لديهم من ملابس مدرسية باسم المدرسة والسن.