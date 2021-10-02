مواقف مضحكة للستات في «سنة أولى جواز».. «بتكسف آخد من جوزي فلوس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السنة الأولى في الزواج، من أكثر الفترات التي يكون فيها العروسان أكثر قربا عن أي وقت مضى، يتعرف فيها الطرفان على بعضهما البعض، وتظهر بعض الطباع الجديدة مما يخلق بعض المواقف الطريفة التي لاتنسى بينهما.

انتشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المواقف الغريبة التي مر بها زوجين في أول سنة زواج مما أدى لتفاعل الفتيات معها، وجاءت من ضمن التعليقات: «أنا في أول الجواز نسيت مفتاح الشقة في الباب من بره»، قالت أخرى: «بنسى عين البوتاجاز الصغيرة باليومين»، وغيرها من المواقف الكوميدية التي روتها الفتيات تفاعلا مع المنشور.

مواقف كوميدية حرصت سلمى طارق الحديث عنها في بداية زواجها، «في أول أسبوع جواز كنت بنسى إني متجوزة وأكتر من مرة ممكن اتفاجئ من وجود جوزي معايا في نفس البيت»، حسب حديثها لـ«هُن».

أغرب مواقف الزواج في السنة الأولى

تمكن الزوج من احتواء خوف زوجته في بداية الزواج حتى تتأقلم معه سريعا، «مكنتش في البداية بعرف أتعامل معاه، لكن هو كان عارف يتعامل معايا إزاي ويحتوي خوفي وقلقي».

لم تعتد نهلة محمد، 26 عامًا، اللجوء إلى زوجها للحصول على مبلغ مالي كما كانت تفعل مع والديها: «كنت بتكسف آخد منه فلوس في الأول، رغم إنه جوزي بس متعودش آخد فلوس غير من أهلي».

تتذكر «نهلة» حيل زوجها لإقناعها بالحصول على الأموال التي يحصل عليها: «كان بيحط الفلوس في الدرج بتاعي أو على التسريحة وينزل وأنا لما بشوفها باخدها فضلنا كده 5 أشهر في أول الجواز لحد ما بقيت أطلب الفلوس من غير إحراج».

لم يمر على زواج نورهان سيد، 27 عامًا، الشهور الأولى حتى تدرك معنى المسؤولية وكيفية التعامل مع زوجها، متذكرة الموقف الكوميدي الوحيد: «في مرة نسيت فلوس في جيب بنطلون جوزي وغسلته».