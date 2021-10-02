إعلان «الشقة عليك والشبكة علينا» يثير السخرية: طب ما تخلوها العكس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسؤوليات لا حصر لها تقع على عاتق الشاب حين ينتوي الزواج، من شراء شقة وتجهيزها بالإضافة إلى الشبكة والمهر وقائمة لا تنتهي تجعله يعد الحسابات «مئة مرة» للإقدام على الخطوة المكلفة، لكن فكرة طريقة من إحدى الشركات التجارية ربما هدفها الفوز بمبيعات أكثر مقابل إهداء العرسان على «الشبكة» هدية مجانية.

«الشقة عليك والشبكة علينا» عرض خاص من إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع العقارات والوحدات السكنية، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليقابل بالترحيب والسخرية من قبل متابعي الصفحة، فجاء الإعلان «شايل هم الشقة؟ متوفرة.. والشبكة؟ متيسرة.. يبقى نقول مبروك!».

عرض الشقة يثير سخرية رواد السوشيال ميديا: طب ما نخليها عربية

إعلان الشركة التجارية أثار ردود فعل ساخرة وعما إذ كان من الممكن تبديل العرض بدفع ثمن الشبكة والحصول على الشقة مجانًا: «كام سعر الشبكة؟» «الشبكة عليا والشقة عليكم» «جوازة وكله ببلاش» «الشبكة صيني زي ما كل حاجة بقت صيني صح»، «الحمدلله عرفت هجيب الشبكة إزاي» «طب ما نخليها عربية».

وجاءت بعض التعليقات الأخرى لتسأل عن تفاصيل العرض التجاري، لتبلغهم الصفحة المعلنة بترك رقم التليفون في رسالة خاصة وسوف يتم التواصل معاهم.

عرض «خاص» يثير السخرية: ثلاجة بـ50 ألف

العروض المجانية على البيع لم تكن الأولى منها، فقبل أيام انتشر إعلان من أحد المولات التجارية عن تخفيض ثمن ثلاجة ليصبح على نحو 50 ألأف جنيه بدلًا من 78 ألف جنيه، وهو أيضًا ما أثار ردود فعل ساخرة، وعن السبب وراء المبالغة في هذا السعر وإمكانيات الثلاجة.

وجاء إعلان المول التجاري عن الثلاجة: «فاكرين أجمد تلاجة في مصر؟ اللي كانت بـ78 ألف جنيه دي؟.. عملنالك عليها عرض وأخيرًا هتعرف تشتريها.. ملكش حجة.. أقل سعر في مصر.. الخصم 28500 جنيه»، الإعلان الذي أثار السخرية في تعليقات المتابعين، كان من بينها «إحنا مش شحاتين يا بيه رجع تمنها الأصلي كدا كدا مش هنشتريه»، «ودي بيتحط فيها نص ليمونة في الباب» «والله ما قصرتوا»، وفي تعليقات أخرى «مالقتوش حد يشتريها».