إذا كنت تشعر بالإرهاق.. إليك أفضل 3 فيتامينات للتغلب على التعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يعاني البعض من الشعور بالتعب طوال الوقت، وقد يرجع ذلك إلى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو الإرهاق بعد قضاء الكثير من الوقت في العمل، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق تناول الفيتامينات.

وليس من الطبيعي أن يستمر التعب لفترات طويلة، وقد يكون ناجمًا عن حالة طبية كامنة، لكن إجراء بعض التغييرات الصغيرة على روتينك اليومي قد يساعدك على الشعور بمزيد من الاستيقاظ والاستعداد لليوم.

وبحسب ما ذكر موقع express يمكن أن تمنحك الفيتامينات دفعة الطاقة التي تحتاجها لتعيش الحياة على أكمل وجه، إذا كنت تشعر بالإرهاق قليلاً، فقد تحتاج إلى النظر في المكملات الغذائية لهذه الفيتامينات.

إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، فقد تفتقر إلى بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، ذلك للحفاظ على أداء الجسم بشكل جيد، فيمكن أن يؤدي حدوث نقص في أي من العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق.

إن اتباع نظام غذائي جيد ومغذي هو أحد أكثر الطرق مضمونة لزيادة مستويات الطاقة لديك، حال انخفاضها، فأنت لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التي تساعدك على التعامل.

وحتى يكون نظامك في أفضل حالاته، يمكن إضافة بعض مكملات الفيتامينات إلى نظامك الغذائي، فتعتبر المكملات طريقة سهلة ومريحة لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

وفيما يلي أفضل الفيتامينات لإعطاء دفعة طبيعية لمستويات الطاقة لديك:

-فيتامين ب 12

يمكن أن يجعلك نقص فيتامين ب 12 تشعر بالانكماش، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

وذلك لأن فيتامين ب 12 يساعد خلايا الدم الحمراء على العمل بشكل فعال، ونقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، فعندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12، تنمو خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي ولا تستطيع العمل بشكل جيد.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل شائع في المنتجات الحيوانية، لذا فإن النباتيين والنباتيين معرضون بشكل خاص لخطر نقص فيتامين ب 12، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B12: (اللحم- السمك- اللبن- البيض- الجبنة)

ويعد العمر أيضًا عاملاً مساهماً في نقص فيتامين ب 12، حيث يصاب واحد من كل 10 أشخاص بعمر 75 أو أكثر بفقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

إذا كنت تشك في أن نقص B12 يجعلك تشعر بالخمول، فحاول زيادة مستويات B12 باستخدام المكملات.

-الحديد

الحديد ليس فيتامين، إنه معدن، لكنه يدخل في هذه القائمة لأنه مسبب شائع لنقص الطاقة، ويحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء.

إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد، فلن تعمل خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، مما يجعلك تشعر بالضعف والدوار والتعب، ويُعرف هذا باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحمل وفقدان الدم.

يمكن أن يحدث نقص الحديد أيضًا بسبب عدم تناول كمية كافية من الحديد ومرة أخرى إنها أخبار سيئة للأشخاص الذين يتناولون النباتات لأن أغنى مصادر الحديد هي منتجات اللحوم، وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

-لحم أحمر

-البقول (مثل الفول والعدس)

-الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت

-المكسرات والبذور

وإذا كنت تكافح للحصول على كل الحديد الذي تحتاجه من نظامك الغذائي، ففكر في إضافة مكمل الحديد إلى نظامك الغذائي، لكن قبل أن تقرر تناول مكمل الحديد، تحدث إلى طبيبك، فيمكن أن تكون هناك مخاطر صحية مرتبطة بالحديد الزائد.

-فيتامين د

إحدى علامات نقص فيتامين (د) هي انخفاض الطاقة، ومع اقتراب فصل الشتاء، يكون الجميع في المملكة المتحدة أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د).

تخلق أجسامنا فيتامين د بشكل طبيعي من خلال امتصاص أشعة الشمس، وتنصح هيئة الخدمات الصحية، كل شخص فوق سن الرابعة بتناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء من أجل منع نقصه.

هذا جزئيًا لأنه من الصعب جدًا الحصول على كل فيتامين د الذي تحتاجه من نظامك الغذائي وحده، وتتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين (د) في دعم صحة العظام، ولهذا السبب يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين (د) إلى إصابة الأطفال بالكساح.