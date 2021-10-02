كورونا اليوم: حل لغز سبب كون البعض أقل مقاومة.. وعلاج جديد قد يحارب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

حل لغز سبب كون البعض أقل مقاومة لكوفيد

توصل فريق من الباحثين المنتسبين إلى مجموعة من المؤسسات في المملكة المتحدة والبرازيل، جزئيا، إلى حل لغز سبب كون البعض أقل مقاومة بشكل طبيعي لـ"كوفيد-19" من غيرهم.

وحدد الباحثون في مركز أبحاث الفيروسات التابع لجامعة غلاسكو، بروتينا معينا يُسمى OAS1، والذي يُعتقد أنه يلعب دورا رئيسيا في تشكيل المراحل المبكرة من استجابة الفرد لـ Sars-CoV-2.، وعندما تصاب خلية بشرية، يتفاعل بروتين OAS1 مع إشارات الإنترفيرون عن طريق الدعوة إلى استجابة مناعية عند اكتشاف فيروس SARS-CoV-2، ما يسمح للخلية بالبدء في مهاجمة المادة الوراثية للفيروس، وأظهرت دراسة جديدة أن الاختلافات الصغيرة في التركيب الجيني للفرد قد تساعد في تفسير سبب قيام بعض الأشخاص ببناء دفاع طبيعي قوي ضد عدوى كوفيد ، بينما يصاب البعض الآخر بمرض شديد، وفقا لروسيا اليوم.

علاج جديد قد يحارب الفيروس

تعمل شركة فايزر، على تطوير الحبوب الجديدة المضادة لـ كوفيد وهي حاليًا في مرحلة الاختبار، في حين أن هذا العلاج هو الأول من نوعه عالميًا، فإننا نشرح كيف يعمل وما يجعله مميزًا للغاية وفقا لموقع timesofindia.

ما هي حبوب منع انتشار فيروس كورونا التي طورتها شركة فايزر؟

الحبة المضادة لـ كوفيد التي طورتها شركة فايزر هي حبوب مضادة للفيروسات تؤخذ عن طريق الفم تعمل على الوقاية من عدوى كوفيد التي يسببها فيروس SARS-COV-2 عند استخدامها في المراحل الأولى.

أخطر نقطة لانتشار كورونا على الطائرة

أظهر بحث حديث عن أن أعلى الفرص لالتقاط الفيروس على متن الطائرة، يكمن عند تناول الوجبات، موضحاً أن هذه هي المرحلة الأكثر خطورة.

فقد أوضحت الدراسة أن المخاطر الإجمالية لا تزال منخفضة نسبياً على متن الطائرة، إلا أن متغيرات الفيروس قد تقلب المعادلة، وأشارت الأبحاث حول انتقال كوفيد19 على الرحلات الجوية، إلى أن شركات الطيران يمكن أن تتبنى سياسات جديدة لحماية ركابها بشكل أفضل، بعدما اكتشف العلماء زيادة حادة في الانتشار المحتمل أثناء خدمة الوجبات على متن الطائرة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية"، وفقا لموقع العربية.