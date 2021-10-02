منها ضرب العريس وبصق الأب على العروس.. أغرب تقاليد الزفاف حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك العديد من التقاليد الغريبة حول العالم خاصة عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف، إذا كنت تعتقد أن الزواج من شجرة أو كلب في الهند أمر غريب، فانتظر حتى تقرأ عما يحدث في دول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وكينيا واسكتلندا وفرنسا وماليزيا وإندونيسيا.

في هذا التقرير نستعرض بعض تقاليد الزفاف الغريبة التي يتبعها الناس في العالم، وفقا لموقع Indiatimes.

اسوداد الوجه والجسم

نعم، على عكس الهنود الحمر، هناك تقليد في اسكتلندا حيث يقوم أصدقاء العروس والعريس بتشويه الزوجين بالأسود والسخام والريش والدقيق، ثم يتم نقلهم على موكب في الشوارع والذي يهدف بحسب اعتقادهم إلى درء الأرواح الشريرة.

البصق على العروس

يبدو مقززاً لكنه يحدث، في كينيا، من بين شعب الماساي، يبصق والد العروس على رأس ابنته قبل أن تغادر إلى المنزل الجديد، يُنظر إليه على أنه رمز للحظ السعيد.

تحطيم الأواني الفخارية

نظرًا لأنه من الصعب كسر الأواني الفخارية الجميلة حتى لو كانت طبقًا واحدًا، فإن ألمانيا لديها طريقتها الخاصة في تمنيات المتزوجين حديثًا.

يلتقي ضيوف حفل الزفاف في منزل العروس حيث يكسرون الأواني الفخارية، وهو تقليد يقال إنه يجلب الحظ السعيد للعروس والعريس.

هذا التقليد يسمى Polterabend ، كما يقوم الزوجان بعد ذلك بتنظيف الفوضى معًا مما يعني أنهما سيعملان دائمًا معًا ويواجهان جميع التحديات كشريكين مدى الحياة.

الضرب على قدم العريس

يبدو الأمر مؤلمًا جدًا حقًا ولكن يجب على العرسان الكوريين الجنوبيين تحمل ذلك إذا أرادوا اصطحاب زوجاتهم الجدد إلى المنزل، يتعين على عائلة العريس أو الأصدقاء خلع حذاء العريس وربط كاحليه بحبل، ثم يتناوبون على الضرب على قدميه بعصا أو بسمكة جافة.

يعتبر الأمر أكثر إمتاعًا من العقاب، هذا التقليد في الأساس هدفه اختبار قوة الرجل والاستجواب المستمر أثناء الضرب هو رمز لشخصيته.

تقديم الطعام المتبقي

وفقًا لعادات الفرنسيين، كان يتم تقديم بقايا الطعام والشراب من قبل ضيف إلى العروسين في وقت سابق، والذي من المفترض أن يمنح الزوجين طاقة ليلة الزفاف، لكن الآن، تم تعديله على مر السنين، يتم إعطاؤهم الآن مزيجًا من الشوكولاتة والشمبانيا.

لا يوجد حمام لمدة 3 أيام متتالية

نعم لقد قرأت هذا بشكل صحيح، في ماليزيا وإندونيسيا، لا يسمح سكان تيدونج في بورنيو للزوجين باستخدام الحمام لمدة 3 أيام متتالية أو حتى مغادرة المنزل بعد زفافهما، في الواقع يوجد حارس يراقبهم ويمكنهم تناول كميات قليلة من الطعام والشراب للبقاء على قيد الحياة، يتم ذلك بحب اعتقادهم من أجل الحظ السعيد ومنع الانفصال أو وفاة الأطفال المحتملين.