مفاجأة في رقصة تخطت 70 مليون مشاهدة على «تيك توك».. «مش هاتخطر على بالك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رقصة رومانسية بطلاها رجل ببدلة، وزوجته مرتدية فستانًا باللوت الأصفر وبه نقوش سوداء، أبهرا جميع الحضور ما بين أعضاء لجنة التحكيم والجمهور، بإحدى حلقات برنامج مسابقات المواهب الشهير «AMERICAS GOT TALENT»، قبل شهرين ماضيين، ليحقق الفيديو الخاص بتلك الرقصة تداولًا واسعًا على مستوى العالم، ويتم تداوله من جديد مؤخرًا، بمنصة الفيديوهات «تيك توك»، محققًا ملايين المشاهدات التي اقتربت من 71 مليون مشاهدة.

تفاصيل الرقصة

للوهلة الأولى عند مشاهدة الرقصة الرومانسية تظن أن الزوجين من البشر، لكنه يتضح فيما بعد أنهما مجرد عرائس متحركة «ماريونيت»، إذ جرى تصميمهما بشكل احترافي بالغ، وذلك من قبل شخص يدعى «pasha»، روسي الجنسية.

وخلال إحدى حلقات الموسم الجديد من البرنامج العالمي الشهير، ظهر أحد المتقدمين على خشبة المسرح أمام لجنة التحكيم المكونة من أربعة أشخاص، ومن ثم قدم نفسه إليهم، بأنه يدعى «pasha»، ومن مواليد مدينة موسكو الروسية، لكنه يقطن مع زوجته وعائلته في ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وقرر الاشتراك بموهبته الفريدة التي لم يفصح عن تفاصيلها، إلا بعد الانتهاء من الرقصة المميزة.

@_dasha_morozova_83 #шоу талантоворигинальный звук - Даша Морозова

خدعة بصرية

وفور تقديم المتسابق روسي الجنسية للجنة التحكيم، صعدت إلى المسرح عروستين الماريونيت، ومن ثم بدأ في التمايل سويًا وأداء الحركات الرومانسية أثناء الرقصة، فظن الحضور من الجمهور وكذلك أعضاء لجنة التحكيم أنه يتم تحريكهما بشكل اعتيادي مباشر، عن طريق الخيوط الشفافة أو غير المرئية، لكن جاءت المفاجئة بأن العروستين تم تحريكهما والتحكم بهما من خلال جسد المتسابق الروسي.

وعلى خشبة المسرح، فاجئ المتسابق الروسي، أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بأنه هو الذي يتحكم بالعرائس عن طريق إخفاء جسده ذو المرونة العالية أسفل ملابسهما، وبذلك كان يتمكن من خلال تحريكهما بسهولة، وهو ما أثار دهشة الحاضرين.

70 مليون مشاهدة

وسرعان ما تم تداول مقطع الفيديو الخاص بتلك الرقصة المبتكرة، عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، ليحقق ما يقرب من 70 مليون مشاهدة، و2 مليون تعليق.