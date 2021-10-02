10 وجبات مدرسية لدعم الأطفال مرضى الأنيميا.. منها الجبن واللبن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج مرضى الانيميا إلى نظام غذائي محدد ومتنوع وخاصة للأطفال للحماية من تدهور الحالة الصحية الناتجة عن نقص عناصر مختلفة في الجسم والتي تسبب الأنيميا، وقبل عودة الطلاب للمدرسة تبحث كل أم عن العناصر الغذائية المفيدة لأطفالها وخاصة مرضى الأنيميا.

افضل الوجبات المدرسية المناسبة لـ الأطفال مرضى الأنيميا

أوضحت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، أن الطفل مريض الأنيميا يحتاج إلى نظام تغذية لتعويض الطاقة المنقوصة نتيجة الإصابة بالمرض.

ومن الوجبات الغذائية الصحية التي يحتاج الطفل تناولها لتعويض نقص العناصر:

اللبن المدعم بالفيتامينات.

الجبن.

الفواكه الطازجة والمجففة مثل التين والمشمش.

البيض.

حلاوة السمسمية.

البسكويت المدعم بالتمر.

الحمصية والفولية.

المقرمشات بالسمسم.

تحتوي العصائر الطبيعية مثل الرمان والتفاح والجزر، على الحديد والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم التي تعمل على تدفق الدم وعلاج الأنيميا.

تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في علاج الأنيميا.

وأضافت اثناء حديثها لـ «هُن»، أن نقص الحديد عند الأطفال مشكلة شائعة، ويمكن أن يحدث على عدة مستويات، من نقص خفيف إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وهي حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

ومن الأعراض التي تشير إلى أن كمية الحديد ضعيفة عند الأطفال، وتعطي مؤشرات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد:

شحوب الجلد.

الإرهاق.

برودة اليدين والقدمين.

بطء النمو والتطور.

ضعف الشهية.

التنفس السريع غير الطبيعي.

المشكلات السلوكية.

حالات العدوى المتكررة.

الرغبة الملحة في تناول المواد غير الغذائية والتي تسبب أضرار للجسم مثل الثلج أو النشا وغيرها من المنتجات الضارة للجسم والتي تزيد الأنيميا.