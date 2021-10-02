فريدة الشوباشي وإلهام شاهين.. ستات في ضهر «التبرع بالأعضاء بعد الموت»: بدل ما ياكلها الدود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرف المرأة المصرية بشجاعتها المعهودة واستماتتها وراء معتقداتها وأفكارها، ربما تمثل ذلك في إعلان الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، والفنانة إلهام شاهين، عن موافقتهما على حملة الكاتب الدكتور خالد منتصر، إذ دعا المواطنين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لتكن الاستجابة الأولى للحملة من سيدتين.

بالأمس، أطلق الدكتور تحدث خالد منتصر، حملته عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خلال حفل كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، متعجبًا من عدم الموافقة على التبرع بالأعضاء عقب الوفاة، داعيًا المثقفين والفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع لتبني حملة «الوعي بثقافة التبرع بالأعضاء» والإقدام على التسجيل بها لحث المواطنين على التبرع بالأعضاء، مطالبًا بوضع لائحة تتيح وضع خانة للتبرع بالأعضاء على رخصة السيارة في حالة الوفاة بحادث.

فريدة الشوباشي: أول نائبة تعلن عن تبرعها للأعضاء بعد الوفاة

رغم الجدل المستمر حول الحملة وتباين الآراء، إلا أن الاستجابة الأولى كانت من سيدتين، إذ أيدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس البرلمان، الفكرة للحفاظ على حياة انسان آخر، خاصة لوجود قانون ينظم عملية التبرع، ليشكرها «منتصر» على استجابتها عبر حسابه على موقع «تويتر»: «براڤو فريدة الشوباشي السيدة الوطنية الأصيلة.. حملة التوعية بالتبرع بالأعضاء لن تقف إلا بتفعيل القانون وخروجه للنور من الثلاجة التي دفن بها».

إلهام شاهين تعلن عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة

الفنانة إلهام شاهين، أعلنت هي الأخرى عن نيتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، قائلة: «علينا أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان بدلًا من أن يأكلها الدود»، وذلك خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، الصادر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، أمس الجمعة.

ودعت شاهين، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر، على غرار بنك القرنية الذي كان موجودًا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ومثلما دعم «منتصر» النائبة فريدة الشوباشي، شجع أيضًا الفنانة إلهام شاهين، ليصفها بـ«الجدعة ومبيهماش هجوم المجذوبين المكبوتين»، لترد عليه «إلهام» موجهة له الشكر، عبر صفحتها على «فيس بوك» قائلة: «شكرًا جزيلا الدكتور خالد منتصر.. أنت صاحب هذه المبادرة.. نتعلم منك الخير والإنسانية واحترام العلم ونشر الفكر التنويري.. والشجاعة في إبداء الرأي لصالح مصرنا الغالية».