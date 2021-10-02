علاج جديد.. كل ما تريد معرفته عن الحبوب المضادة لـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد مر أكثر من عام ونصف العام ونحن نتعامل مع تداعيات وباء كورونا، بينما من ناحية، تم طرح العديد من اللقاحات، بما في ذلك اللقاحات المبتكرة متعددة المتغيرات التي يتم اختبارها، يعمل الخبراء العلميون على طرق واعدة أكثر للتخفيف من مخاطر كوفيد، ومن بين هذه الأدوية، الحبوب الجديدة المضادة للفيروسات التاجية، والتي يتم تطويرها بواسطة شركة الأدوية الأمريكية الكبرى، فايزر.

تعمل شركة فايزر، على تطوير الحبوب الجديدة المضادة لـ كوفيد وهي حاليًا في مرحلة الاختبار، في حين أن هذا العلاج هو الأول من نوعه عالميًا، فإننا نشرح كيف يعمل وما يجعله مميزًا للغاية وفقا لموقع timesofindia.

ما هي حبوب منع انتشار فيروس كورونا التي طورتها شركة فايزر؟

الحبة المضادة لـ كوفيد التي طورتها شركة فايزر هي حبوب مضادة للفيروسات تؤخذ عن طريق الفم تعمل على الوقاية من عدوى كوفيد التي يسببها فيروس SARS-COV-2 عند استخدامها في المراحل الأولى.

في حين أن هناك العديد من هذه الحبوب المضادة للفيروسات المتاحة لعلاج الأمراض المعدية الأخرى، وبعضها يُنظر إليه أيضًا على أنه "يوقف" كوفيد بشكل أساسي، فإن فايزر هي أول من يطور هذا العلاج، ويتم دفعه الآن إلى مرحلة التجارب السريرية.

كيف يعمل العلاج؟

وفقًا للتقارير، تم طرح خطط فايزر لتطوير الحبوب المضادة للفيروسات لمكافحة ومنع كورونا في مارس 2021 وكانت في وضع التطوير منذ ذلك الحين.

يتم التخطيط للحبوب المضادة للفيروسات بطريقة يمكن أن تساعد الأشخاص على درء خطر كورونا تمامًا، إذا حدث اتصال مع شخص أثبتت إصابته بالفيروس، أو اشتبه في ظهور أعراض كورونا.

يهدف العلاج المضاد للفيروسات، الذي تم تطويره بطريقة مماثلة لكيفية عمل حبوب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والوقاية من الأنفلونزا، إلى وقف أو إبطاء إنتاج الإنزيمات التي تسهل نمو الفيروس وتكاثره بمجرد أن يصيب الفيروس الجسم.

ستختبر التجربة سلامة وفعالية الحبوب مع ريتونافير، وهو مضاد فيروسي آخر يستخدم على نطاق واسع لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.

إنه يعمل بطريقة توقف الفيروس في مراحله المبكرة، بحيث تكون هناك فرص ضئيلة لانتشار العدوى والتسبب في عدوى محتملة.

من المخطط إعطاء الدواء عند ظهور العلامات الأولى للعدوى، فقط عند دخول الفيروس بحيث تبقى فرص الإصابة بالعدوى ضئيلة، أو إذا انتشرت العدوى على الإطلاق، مما تسبب حدوث عدوى شديدة، وبالتالي، فهو يستهدف الأشخاص الذين كانوا على اتصال بأشخاص مصابين على وجه التحديد.

بصرف النظر عن ذلك ، تجري شركة فايزر أيضًا دراسة أخرى لمعرفة مدى نجاح الدواء بين أولئك الذين أصيبوا بالفعل بالعدوى.

الفعالية والحماية

تخطط شركة فارما الكبرى لإجراء تجارب من خلال تسجيل 2600 شخص في المرحلة المتأخرة من الدراسة، حيث سيحصل الأشخاص إما على دواء مركب أو دواء وهمي، والذي سيتم إعطاؤه لهم لمدة 5-10 أيام، ويحتاج إلى تناوله مرتين، كدواء عن طريق الفم.

بينما لا تزال التجربة في مرحلتها الأولية، يخطط العلماء لدراسة الفعالية المحتملة للعقار قيد الاختبار في شكل توليفة، حيث سيتم تزويده بجرعة منخفضة من ريتونافير، سيشمل مجمع الاختبار جميع المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين كانوا على اتصال بمرضى مصابين بفيروس كورونا.

يعتقد العلماء أن الدواء المركب يمكن أن يعمل بشكل جيد في وقف انتشار عدوى COVID ، لأنه ينتمي إلى فئة من الأدوية يشار إليها باسم مثبطات الأنزيم البروتيني، والتي تستخدم بشكل شائع في العلاج والوقاية من العدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي وقد تم تم اختباره سريريًا ليكون فعالًا بشكل جيد في منع الإنزيمات الأساسية.

إلى أي مدى يمكن أن يساعد هذا العلاج

على الرغم من أن الدواء لا يزال في مراحله الأولية، فإن وجود حبة فعالة مضادة للفيروسات مثل هذه لا يمكن أن يقلل العبء على موارد المستشفيات فحسب، بل يساعد أيضًا الأشخاص الذين قد يصادفون الإصابة بعدوى كبيرة.

متى يمكن أن يكون متاحا؟

يخطط الباحثون للحصول على النتائج المبكرة المتاحة للمراجعة بحلول الربع الأول من عام 2022، إذا تبين أن الدواء المضاد للفيروسات فعال بشكل جيد ووقائي من عدوى كوفيد، فمن المحتمل أن يتم توفيره بحلول نهاية عام 2022.

هل هناك قيود

نظرًا لأن الدواء المضاد للفيروسات مخصص للاستخدام فقط في المراحل الأولى من العدوى، أي عندما يكون الفيروس قد هاجم الجسم للتو، فقد لا يناسب الدواء الأشخاص الذين يدخلون المستشفى أو يعانون من عدوى شديدة.