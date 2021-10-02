إليك ما يحدث لجسمك عند تناول المكسرات على الريق.. وهذه فوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تناول المكسرات في الصباح لن يمنحنا البروتين فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين مستويات الكوليسترول، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات الجيدة، لذا من الأفضل تناول المكسرات في الصباح، وفق ما أورد موقع "ndtv".

1. تساعد على الشبع رغم احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها لا تزال تساعد في منع زيادة الوزن إذا تم تناولها على معدة فارغة في الصباح الباكر.

2. تحتوي على نسبة عالية جدًا من المغنيسيوم والبوتاسيوم والدهون غير المشبعة الأحادية الصحية للقلب.

3. غنية بالعديد من المغذيات الدقيقة مثل الحديد والفيتامينات والمعادن والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الدهنية غير المشبعة والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى مثل النحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.

4. تحتوي على نسبة عالية من مستويات مضادات الأكسدة، وهي مهمة لمحاربة الالتهابات وكذلك لتجنب تلف الخلايا والأنسجة.

5. تحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة التي تساعدك على الشعور بالشبع وبالتالي تقلل من تناول المزيد من السعرات الحرارية.

6. المكسرات غنية أيضًا بالألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

7. لها تأثير ملحوظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

8. تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومقاومة الأنسولين والسرطان والالتهابات.

9. تساهم في التحكم في نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.