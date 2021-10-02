«خبطة في صباع الرجل الصغير» تؤجل فرح البلوجر «بطوط»: الدكاترة افتكروني بدلع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد تأجيل زفاف البلوجر الشهيرة «بطوط نصر» لأكثر من مرة، نال اهتمام الكثير من متابعيها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لينتهي بمزاعم كثيرة نحو وجود سحر أسود، دُبر لها من قبل مجهولين، ما تسبب في وفاة جد زوجها، وإصابتها بكسر في إحدى قدميها، لتخرج البلوجر العشرينية وترد على تلك الشائعات في مقطع فيديو صغير.

تأجيل للزفاف

ونظرًا لقربها وتفاعلها الكبيرين مع متابعيها وبشكل خاص الفتيات في أعمار مختلفة، اتجهت الأنظار بشدة قبل أشهر قليلة، نحو بطوط نصر، وذلك قبيل احتفالها بعقد قرانها على لاعب النادي الإسماعيلي أحمد وزة، وذلك لمتابعة إطلالتها في هذا اليوم المميز، وشعور العديد من ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة عارمة نحو عقد قرانها، إذ جاء من بين التعليقات الساخرة، «فرحانين بـ بطوط كأنها بنت خالتنا كلنا»، لتستمر المتابعة حتى اليوم لاستعدادت البلوجر العشرينية بشأن تحضرياتها لحفل زفافها.

لكن خلال الآونة الأخيرة، تعرضت «بطوط» لبعض الأزمات المفاجئة، التي أدت إلى تأجيل موعد الزفاف المحدد، بدءًا من وفاة جد زوجها، وحتى إصابتها بكسر في أحد قدميها، وذلك حسبما أعلنته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وفاة جد زوج بطوط

وقبل أسابيع قليلة، أعلنت البلوجر عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، نبأ تأجيل موعد زفافها، نظرًا لوفاة جد زوجها بشكل مفاجئ، مدونة خلال منشور لها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله جد زوجي، واحترامًا لفترة العزاء تم تأجيل الفرح، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا منها»، وتابعت: «ربنا مش بيعمل أي حاجة وحشة، وليه حكمة في كل حاجة».

كسر وجبس

وفي مجموعة من الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، كشفت بطوط نصر، عن تفاصيل تعرضها لارتطام بسيط في الإصبع الأصغر لأحد قدميها، ما أدى إلى حدوث إصابة كبيرة لها، وهو ما سبّب لها دهشة كبيرة، إذ يبدو الأمر بسيطًا، لكنه تطور بصورة لم تتخيلها، حسبما قالت خلال حديثها.

وقالت البلوجر خلال الفيديوهات: «كنت ماشية عادي في أمان الله، اتخبطت في صباع رجلي الصغير، ومكنتش قادرة خالص وصباعي بدأ يوجعني، حاسة إنه مقطوم لورا وفي حبسة دم في رجلي، روحنا عملنا إشاعة الدكتور قالي كدمة وطبعا جوزي افتكرني بتدلع، قولت طبعا لو اتجبست هكمل فرش بيتي إزاي، وأول ما قالي كدمة قولت الحمد لله إنه مش جبس».

واستكملت روايتها: «بعدها لاقيت رجلي بتورم أكتر ومش قادرة أحطها على الأرض، الدكتور قالي إن العقلة بتاعت صبعي اتكسرت واتحركت من مكانها وفيه شرخ ولازم جبس 15 يوما، وأهو بقيت متجبسة».

وأوضحت «بطوط»، سبب تأثر قدمها بذلك الارتطام البسيط، نظرًا لقلة معدن الكالسيوم داخل جسدها، حسبما كشف الطبيب المختص لها، قائلة بشكل ساخر: «اكتشفت إن مفيش كالسيوم، وخلاص من النهاردة هواظب على شرب اللبن زي الأطفال».

سحر أسود

وخلال التعليقات التي تلقتها البلوجر من قبل بعض متابعيها، وُجهت إليها مزاعم بأنه نظرًا لتأجل زفافها بشكل مفاجئ، يمكن أن يكون هناك ثمة شخص دبر لها سحرًا أسود، تسبب في تعرضها لتلك الأزمات، لترد «بطوط» خلال أحد الفيديوهات قائلة: «جالي حد قالي أنت معمولك سحر أسود أنت معمولك عمل، فممكن نهدى شوية عشان مش ناقصة أكشن».