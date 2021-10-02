خطوات بسيطة للتخلص من الدهون المتراكمة في البطن عند الرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعانى بعض الرجال من بروز البطن المفاجىء، وتبدأ رحلة البحث عن الطرق السريعة التي تساعد على التخسيس والتخلص من بروز البطن، ومن الطرق التي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن كما ذكرها موقع «only for men».

طرق التخلص من الدهون المتراكمة في البطن

شوربة الخضروات

ومن ضمن الطرق التي تساعد في خسارة الوزن تناول شوربة الخضورات لحرق الدهون وهى من أكثر الاغذية الصحية التي يمكن تناولها لخسارة أكبر كمية من الدهون بالجسم، ويمكن تناولها ضمن نظام الرجيم المتبع لفقدان الوزن.

تناول الألياف الغذائية

يمكن التخلص من الكرش نهائيا بالنسبة للرجال عن طريق تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية.

يجب الحرص على تناول الكمية الكافية من السوائل يوميا، مع الحرص على تجنب تناول الأغذية في أوقات الشعور بالقلق والتوتر والضغوط النفسية.

الكمية الكافية من الماء على ألا تقل عن 8 أكواب من الماء يوميا للتحسين من عملية الأيض.

يساعد الكمون على فقدان الوزن، والتخلص من الكرش، وهو يعمل على السهيل من عملية الهضم، ويعمل على التخلص من الانتفاخات والغازات، ويمكن وضع كمية من الكمون في الماء، ويترك إلى مرحلة الغليان 10 دقائق.

طريقة عمل شوربة الخضروات لحرق الدهون

المكونات

ملعقة كبيرة زيت.

حبة بصل (مكعبات).

كوب كوسة (مكعبات)

كوب كرنب مقطع.

كوب كرات مقطع.

مرقة منزوعة الدسم.

ملح.

فلفل أسود.

كاري.

رشة قرفة.

خطوات تحضير شوربة الخضار

يشوح البصل في الزيت ويقلب جيدا ثم يضاف الكاري وتقلب.

يضاف الملح والفلفل والقرفة ثم يضاف الكوسة والكرات والكرنب وتقلب جيدا.

تضاف المرقة وتترك الشوربة حتى تغلي وتقدم.