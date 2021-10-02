مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - ماما

يواجه بعض الآباء مع أطفالهم مخاطر استخدام السوشيال ميديا، والافراط في استخدام الهاتف المحمول مما يؤدى إلى ما يطلق عليه «إدمان» وسائل التواصل الاجتماعي والاعتياد على استخدام الهاتف طوال اليوم بشكل مبالغ فيه.

مخاطر استخدام السوشيال ميديا على الأطفال

ومن مخاطر استخدام الأطفال للسوشيال ميديا، كما ذكرتها الدكتورة رنا هاني، اخصائي الصحة النفسية والتربية الإيجابية كما جاءت على برنامج «جروب الماميز».

الانترنت والسوشيال ميديا خطر على الأطفال لاحتمالية التعرض لأي محتوى لايناسب سن الطفل.

الطفل معرض بمقارنة نفسه بغيره عن طريق استكشاف اخرين عبر «فيسبوك» و«انستجرام» و«تيك توك».

يمكن أن يتعرض الطفل للتنمر والتحرش الإلكتروني.

يتعامل الأطفال مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مشاعري حيث يشعر بعضهم بالضيق وعدم الثقة بالنفس في حالة عدم التفاعل معهم على السوشيال ميديا.

مشكلات اخرى يتعرض لها الطفل بسبب السوشيال ميديا

الاصابة بالاكتئاب

أظهرت عدة دراسات الاعوام الأخيرة، تأثير الاستخدام المتعدد لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للطفل، وقد أظهرت تلك الدراسات أن واحد من كل عشرين طفل يتعرض لمشكلات نفسية كالقلق والتوتر والاكتئاب نتيجة استخدام السوشيال ميديا بشكل مستمر طوال اليوم.

يحتاج الطفل التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل أقل من الكبار، لأن الطفل سهل التأثر بما يمر عليه من احداث، لذلك لابد من الاشراف العائلي على المضمون الذى يتصفحه الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

احتمالية التعرض للتنمر

يمكن أن يتعرض الطفل للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها تعتبر ساحة مفتوحة للتعليقات والانتقادات، ولكن بالنسبة للطفل الصغير فهو غير مهيأ بعد لاستقبال الكم الكبير من التعليقات والانتقادات باستمرار مما يعرضه لمشكلات كبري في الثقة بالنفس.