مخبوزات سهلة التحضير لأولادك في وجبة الإفطار.. «بالموز والعسل الأسود»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع الساعات الأولى من الصباح الباكر، وخلال الإعداد لوجبة الإفطار، تحرصن العديد من الأمهات على البحث عن كل ما هي سهلة التحضير، وتتميز بمذاقها الشهي من الأكلات المختلفة كالعجائن والمخبوزات التي يتجه لشرائها العديد من الأطفال، لذلك يقبلن الكثير من السيدات إلى عجن المخبوزات داخل المنزل بطرق بسيطة.

وخلال هذا التقرير، نستعرض مجموعة من المخبوزات سهلة التحضير داخل منزلك، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مخبوزات بالجبنة الكريمي والمربى

- مقادير مخبوزات بالجبنة الكريمي والمربى

5 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ثلاثة أرباع كوب ماء دافىء

كوب لبن

2 بيضة

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

- الحشو

كوب جبنة كريمة

ربع كوب سكر

3 ملاعق كبيرة دقيق

صفار بيضة

بشر ليمونة

عصير ليمونة

مربى للتزيين

- طريقة تحضير مخبوزات بالجبنة الكريمي والمربى

إخلطي مقادير العجينة ثم إتركيها لتتخمر

أفردي العجينة بالنشابة لمربعات متوسطة

إخلطي الحشو وضعيه على العجينة وأغلقى عليها وإتركيها لتخمر مرة أخرى

ضعي المخبوزات في صينية في الفرن حتى النضج ثم إتركيها لتبرد وزينيها بالمربى وقدميها

مخبوزات بالعسل الأسود

- مقادير عمل مخبوزات بالعسل الأسود

3 أكواب دقيق

بيضة

فانيليا

رشة ملح

ربع كوب عسل أسود

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء

- الوجه

بيضة

فانيليا

سكر

- طريقة تحضير مخبوزات بالعسل الأسود

إخلطي الدقيق مع الملح والخميرة

أضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا

أضيفي الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة ثم إتركيها لتتخمر

شكلي العجينة لأصابع وإتركيها لترتاح ثم إخبزيها وقدميها

مخبوزات بالسمن والسكر

- مقادير عمل مخبوزات بالسمن والسكر

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

ماء دافىء للعجن

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

3 ملاعق كبيرة لبن بوردة

ملعقة كبيرة سكر

- الحشو

3 ملاعق كبيرة سمنة

نصف كوب سكر

- طريقة تحضير مخبوزات بالسمن والسكر

إخلطي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة ثم اضيفي السمنة

أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة

أفردي العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق

أفردي السمنة والسكر على العجينة ثم لفيها وقطعيها ورصيها في صينية مفرودة بورق الزبدة

أدخلي القرص الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها

مخبوزات بالزيتون

- مقادير عمل مخبوزات بالزيتون

4 أكواب دقيق

معلقة كبيرة سكر

نصف معلقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

نصف كوب زيت

كوب لبن

كوب ماء

نصف كوب زيتون أسود وأخضر

نصف كوب جبنة رومي

زبادي

- طريقة تحضير مخبوزات بالزيتون

اخلطي الدقيق والسكر والملح والزيتون والخميرة والجبنة الرومي

ضيفي الزيت ثم أعجني باللبن والماء

اتركي العجينة لتخمر لمدة نصف ساعة في مكان دافئ ثم تشكل حسب الرغبة ويدهن الوجه بالزبادي

ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام التسوية

مخبوزات بالموز

- مقادير عمل مخبوزات بالموز

3 أكواب دقيق

ربع كوب زيت

ربع كوب لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

بيضة

فانيليا

2 ملعقة كبيرة زبادي

3 ملاعق كبيرة عسل نحل

- الإضافات

2 موزة

لبن للعجن

قرفة ناعمة

سكر

- طريقة تحضير مخبوزات بالموز

يخلط الدقيق والبيكنج بودر ويمكن إضافة رشة ملح

يخلط الموز واللبن والزيت والبيضة والعسل والخميرة

يضاف الزبادي والفانيليا والخل والقرفة الناعمة في الخلاط

يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب وتغطى العجينة وتترك لتتخمر

تفرد بالنشابة وتقطع وتفرد شرائح وتحشى بالسكر ويلف ويرص في صينية

يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويترك ليتخمر مرة أخرى

يوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم