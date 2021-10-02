الامارات | «أفضل وأسوأ» 10 وظائف في السنوات المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفضل وأسوأ» 10 وظائف في السنوات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات وإحصائيات عالمية، نشرها موقع «فيجوالكاباليست» المتخصص في الإحصائيات والبيانات العالمية أنه خلال السنوات العشرة المقبلة سيشهد العالم نمو عدد كبير من الوظائف بشكل سريع، مقابل اختفاء وظائف أخرى أو انخفاض الطلب عليها.

وفيما يلي من أبرزها 10 وظائف بين الازدهار والانحسار وهي:

1- فني خدمة توربينات الرياح

2- ممرضة/ممرض متخصص

3- أخصائي تركيب الخلايا الشمسية الكهروضوئية

4- الأحصائيون

5- مساعدو العلاج الطبيعي

6- محللو أمن المعلومات

7- مساعدو الصحة المنزلية والرعاية الشخصية

8- مديرو الخدمات الطبية والصحية

9- علماء البيانات ومهن العلوم الرياضية

10- مساعدو الأطباء

1- الباعة المتنقلة (الجائلة)

2- مصلحو الساعات

3- معالجو النصوص والكتابات

4- مشغلو مفاعلات الطاقة النووية

5- مدخلو البيانات

6- منسقو الأزهار

7- المسوقون عبر الهاتف

8- منظمو مواقف السيارات

9- المساعدون الإداريون

10- موظفو خدمة الرد عبر الهاتف

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