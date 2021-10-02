الامارات | بطة الانستغرام المشهورة: 252 ألف متابع.. وتدرّ على صاحبتها 4500 دولار شهرياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطة الانستغرام المشهورة: 252 ألف متابع.. وتدرّ على صاحبتها 4500 دولار شهرياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدير مواطنة امريكية عدة حسابات لبطتها المدللة على عدد من مواقع التواصل الإجتماعي.

وتستعرض كريسي إليس يوميات بطتها المفضلة (Munchkin) ورفاهية حياتها، من خلال إلتقاط الصور والفيديوهات التي توثق نشاطاتها اليومية، ونشرها عبر حساباتها (Dunkin Ducks)، ما ادخل البطة عالم الشهرة وجعلها تحصد 252 ألف متابع على (انستغرام).

وقالت كريستي التي تدير جميع حسابات البطة: "إن حياتها أصبحت أكثر حظاً وثراءً بعدما اقتنت هذه البطة، إذ زاد مصدر دخلها الأساسي، بعد أن كانت تعمل في متجر بقالة تعيس وبائس ببلدتها الصغيرة في بنسلفانيا".

وقدرت دخلها الشهري من وراء حساب بطتها بأكثر من 4500 دولار شهرياً، وذلك بفضل المحتوى الخفيف والطريف الذي تقدمه عنها في السوشال ميديا، وإعلانات الشركات التجارية التي تواصلت معها من أجل الدعاية لمنتجاتها عبر صفحاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news