أفضل فطار لخفض الدهون الثلاثية.. تناول هذا المشروب المهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تناول وجبة إفطار صحية منخفضة السعرات الحرارية، ليست مهمة فقط في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية، إنما أيضا لتقليل مستويات الدهون الثلاثية.

والدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، مسؤولة عن إنتاج الطاقة، لكن تراكمها قد يؤدي إلى أمراض القلب الخطيرة وتصلب الشرايين وتضيقها، فضلا عن السكتة الدماغية.

وفي التقرير نورد لكم أفضل الأطعمة التي يجب تناولها على الإفطار لخفض الدهون الثلاثية، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "healthline".

التوت والفراولة:

لأنهما منخفضان في الفركتوز وغنيان بفيتامين سي، أيضا الموز من الفاكهة المثالية لتناولها في وجبة الإفطار، لأنها تلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على الدهون الثلاثية.

الأفوكادو والبطيخ:

بهما الكثير من الفيتامينات والليكوبين، إذا مزجناها في وجبة فطور مع الخبز العيش والأفوكادو، وتصبح مصدرًا مهمًا للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم وفيتاميني Cو B6.

دقيق الشوفان:

صحي لأي نظام غذائي، كما أنه يساعد في الوقاية من المخاطر الصحية للقلب والأوعية الدموية، وتنظيم الكوليسترول والدهون الثلاثية، فضلا عن أنه يساعد على فقدان الوزن.

عصير التفاح والسبانخ:

المشروبات الطبيعية مثالية لتقليل الدهون الثلاثية أثناء الإفطار، حاول ألا تضيف الحليب كامل الدسم أو أي نوع آخر من الدهون.

لصنع هذا المشروب، يجب أولاً غسل السبانخ والتفاح جيدًا، وضعهم في الخلاط، أضف قطع التفاح والسبانخ وعصير الليمون وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وكوب من الماء، امزجه جيداً واشربه في نفس الوقت للحصول على فطور مثالي، وتجنب الأمراض