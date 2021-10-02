إذا كنت تخطط للتخلص من الكيلوجرامات.. 5 مشروبات شائعة يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عند التخطيط لفقدان الوزن، فإننا ندقق في كل طعام نتناوله، بداية من حساب عدد السعرات الحرارية إلى كمية الطعام.

ولكن هناك شيء واحد غالبًا ما ننساه، هي المشروبات التي نتناولها في اليوم أيضا لها تأثير مماثل في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بالجسم.

لذلك عند اتباع نظام غذائي، يجب أن تنتبه بنفس القدر إلى المشروب الذي تتناوله، إذ يمكن أن يؤدي فقدان هذا الجزء الحاسم من النظام الغذائي الصحي إلى تدمير هدف إنقاص الوزن بسهولة، وإليك 5 عادات لتناول المشروبات يجب تجنبها نستعرضها وفقا لموقع indiatimes.

عصائر فواكه معبأة

مفيدة للصحة ولا شك، وتزودنا بالفيتامينات والمعادن التي تساعد أجسامنا على القيام بجميع الوظائف الداخلية بشكل جيد، وأيضا تساعد في عملية إنقاص الوزن، لكننا نحصل على كل هذه الفوائد فقط إذا تناولنا عصير الفاكهة الطازج.

عصير الفاكهة المعبأ الذي نجده في السوبر ماركت مليء بالسكر الذي يمكن أن يخرب بسهولة رحلة إنقاص الوزن، إلى جانب ذلك، فهو يحتوي على مواد حافظة قد لا تكون صحية.

الشاي المثلج

هو مشروب محبوب آخر يستمتع به الناس، عندما يحاولون اتباع نظام غذائي للتخلص من الكيلوجرامات.

الشاي الأخضر أو الأسود أو أي نوع من أنواع آخر كلها مفيدة للصحة، باستثناء المثلج، إذ تحتوي الزجاجة الواحدة منه على 200 إلى 450 سعرة حرارية، وهو ما يمكن أن تدمر نظامك الغذائي بسهولة، ابحث عن بدائل صحية وتناول الشاي منزلي الصنع.

مشروبات الطاقة

من المفهوم أنه بعد جلسة تمرين شاقة، تحتاج إلى بعض المشروبات المثلجة لتعويض فقدان السوائل من الجسم على شكل عرق، لكن مشروبات الطاقة ليست خيارًا مثاليًا لذلك.

المشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة مليئة بالسكر والمنكهات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الجسم، ماء جوز الهند أو الماء المنقوع أو الفاكهة الطازجة هي خيارات أفضل بكثير.

كمية غير كافية من الماء

تناول كمية كافية من الماء أمر نتجاهله جميعًا بشكل عام، إنه ضروري للجميع، خاصة عندما تحاول التخلص من الكيلوجرامات.

يساعد الماء على طرد السموم من الجسم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع المضغ غير الصحي، لذلك، حاول شرب ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم.

تناول الكحول

عندما تتطلع إلى التخلص من الكيلوجرامات، من الضروري مراقبة تناول الكحول.

وتحتوي معظم الكحوليات على نسبة عالية من السعرات الحرارية وعندما تضيف المشروبات الباردة إليها يزيد عدد السعرات الحرارية.