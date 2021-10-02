إطلالة منى زكي في «إكسبو دبي 2020» تبهر متابعيها.. سعرها صادم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشارك حاليًا الفنانة منى زكي في إحدى الفعاليات الخاصة بإحدى شركات مستحضرات التجميل العالمية، في دبي، وذلك على هامش معرض «إكسبو دبي 2020»، وتميزت كعادتها بإطلالاتها الأنيقة والبسيطة التي تبهر متابعيها بها.

وظهرت «منى» مرتدية فستانا باللون الأسود وأكمام طويلة من دار أزياء Alex Perry، من مجموعة خريف هذا الموسم 2021، ويبلغ ثمنه 3400 دولار، أي أكثرمن الـ53 ألف جنيه، وأيضًا اعتمدت على حمل حقيبة صغيرة من دار الأزياء العالمية «ديور»، ووصل سعرها إلى 2204 دولارات، أي أن ثمنها يقارب الـ35 ألف جنيه.

إطلالة منى زكي تبهر أصدقاءها بالوسط الفني

وحازت إطلالة الفنانة منى زكي، التي شاركت بها أيضًا متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها من أصدقائها بالوسط الفني، الفنان شريف منير الذي علق «أنتِ جميلة وبس»، والفنان أحمد رزق الذي علق بوضع «إيموشن» قلوب، والفنانة ياسمين غيث التي علقت قائلة «جميلة».

كما تلقت الفنانة منى زكي أيضًا، تعليقات من متابعيها: «أنتِ جميلة يا منى.. قمرة أوي خاصة بعد لعبة نيوتن.. في إيه يا شفيقة بصوت تيمور.. مش فاهمة إيه الحلاوة دي».

تأثر منى زكي بالحضارة الفرعونية في أزيائها

وكانت الفنانة منى زكي، ظهرت قبل ذلك بإطلالات فرعونية، وكان آخرها ارتداؤها خاتما من الطراز الفرعوني، يأخذ شكل الجعران، ويحمل اسم «Khepri Scarab» مزين بأحجار السترين، أحد أنواع الأحجار الكريمة، ووجهت الشكر إلى مصممة الخاتم رشا منصور.

وبحسب موقع المصممة رشا منصور، فإن خاتم منى زكي، من الذهب عيار 18 قيراط، ويصل سعره إلى 1330 دولارا، أي قرابة 21 ألف جنيه مصري.

ولم تكن المرة الأولى التي ظهرت بها الفنانة منى زكي بإطلالة من وحي الحضارة الفرعونية، إذ شاركت في حفل نقل المومياوات، الذي أقيم في أبريل الماضي، وهي مرتدية فستان من اللون الأزرق، من صيحة الأكتاف العريضة المنسدلة البليسة، ذو فتحة صدر على شكل حرف «V»، وارتدت حول الرقبة قيراط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي، واعتمدت أيضًا على تسريحة الشعر المنسدل الملموم، والألوان الهادئة بالمكياج.