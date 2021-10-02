طبيب يوضح الكمية المسموح بها من شرب الماء يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

حددت بعض الدراسات الكمية الموصى بشربها يوميا من الماء، حيث يفقده الجسم من خلال التنفس والتعرق والبول، ولكن لكي يعمل الجسم بشكل صحيح يجب الحرص على تجديد إمدادات الجسم بالماء.

الكمية المسموح بها لشرب الماء

أوضح الطبيب كريس ساندرز خبير الترطيب في Radnor Hills، أن الجسم يحتوي على 60% من الماء، ويفقد جزءا كبيرا منه من خلال التنفس والتعرق والبول، ولكن لكي يعمل الجسم بشكل صحيح يجب تجديد امدادات المياه عن طريق تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

أكد أن الكمية الموصى بها من الماء ثمانية أكواب أو نحو لترين، مشيرا إلى أن شرب كميات أكثر من ذلك يسبب أضرارا للجسم، ومن المقاييس التي تساعد على معرفة كمية الماء المسموح بها هو عدد مرات التبول، فالمعدل الطبيعي للتبول من أربع إلى ست مرات في اليوم، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

خطورة الجفاف على الصحة

يمكن أن يكون الجفاف هو السبب وراء العديد من المشاكل الصحية منها الصداع وانخفاض الطاقة.

والمقصود بالجفاف أن يفقد الجسم ما يتناوله من سوائل، وعند عدم شرب الكمية الكافية من السوائل، يعاني الشخص من جفاف الفم أو بالصداع خلال المراحل المبكرة.

كيف يمكن الحفاظ على رطوبة الجسم

يساعد شرب الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يوفر العديد من الفوائد الصحية ويعمل على تحسين المزاج وتعزيز وظائف الدماغ.

وشرب كمية كافية من الماء يساعد الجسم على تنظيم درجة الحرارة وطرد السموم والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم

شرب كوبا من الماء في الصباح، حتى عند عدم الشعور بالعطش عند الاستيقاظ فإن تجديد السوائل بعد ثماني ساعات من عدم استهلاك أي ماء هو الأمثل لغسل الجسم والحفاظ على استمرار عمل الأعضاء.

شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء بشكل صحيح يساعد في تحريك الأمعاء السفلية بانتظام في الصباح.

تناول الأطعمة الخفيفة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء منها الفواكه حيث يتواجد بها كميات كبيرة من الماء.

أطعمة تشمل كميات كبيرة من الماء مثل البطيخ، الخس، الكرفس، التفاح، الخوخ، التوت، الفراولة.

ويجب الحرص على التقليل من المشروبات الغازية، فالمشروبات التي تحتوى على سكريات مضافة لايتم احتسابها ضمن كمية السوائل اليومية، بل انها تسبب الجفاف.