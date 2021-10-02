طريقة عمل موس الشوكولاتة.. حضريها بأكثر من وصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

موس الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وسهلة، كما يمكن إعدادها وإضافة نكهات مختلفة، تعطيها مذاقا شهيا، وعرض مقدمو برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة» أكثر من طريقة مختلفة لتحضيرها.

موس الشوكولاتة

عرضت الشيف رانيا الجزار، طريقة عمل موس الشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «نص مشكل» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بوصفة سهلة.

مقادير عمل موس الشوكولاتة

300 جرام شوكولاتة غامقة قليلة السكر قطع

100 جرام سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

ذرة

ملح

8 بيضات مفصول الصفار عن البياض

2 كيس فانيليا

600 مل كريمة خفق حلويات مع ملعقة كبيرة كريمة

رقائق شوكولاتة (شوكولاتة شيبس)

رائحة لوز

2 ملعقة كبيرة كاكاو

كرز للتزيين

طريقة عمل موس الشوكولاتة

اضربي السكر مع صفار البيض والفانيليا

ضعي ذرة ملح على بياض البيض وقلبيها جيداً

ضعي الزبدة على الشوكولاتة، ثم ضعي الخليط بالمايكروويف

ضعى على الشوكولاتة السائلة رائحة اللوز

أضيفي الشوكولاتة على صفار البيض

أضيفي الكاكاو البودرة للشوكولاتة

أضيفي بياض البيض للشوكولاتة وقلبي جيداً

ضعي موس الشوكولاتة في كاسات وأدخليه الثلاجة

زيني موس الشوكولاتة بالكريمة والكرز ورقائق الشوكولاتة

أكواب موس الشوكولاتة بالبرتقال

بينما قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل أكواب موس الشوكولاتة بالبرتقال، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» بطريقة بسيطة.

مقادير عمل أكواب موس الشوكولاتة بالبرتقال

2 كوب شوكولاتة

1 كوب كريمة مخفوقة

1 علبة قشطة

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال

للوجه

كريمة مخفوقة

قشر برتقال

شرائح لوز

شرائح محمص

طريقة تحضير أكواب موس الشوكولاتة بالبرتقال

تذوب الشوكولاتة على حمام مائي

تضاف علبة القشطة بعد أن تبرد قليلا

تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب جيدا

يضاف بشر البرتقال

وتقلب جيدا ثم توضع في كاسات التقديم

تزين بالكريمة المخفوقة وشرائح قشر البرتقال واللوز المحمص

تقدم باردة

قالب موس الشيكولاتة والموز من الشيف غادة التلي

مقادير ​قالب موس الشيكولاتة والموز

للأرضية:

كوب بسكوت قمح مطحون

جرام زبدة

ملعقه كبيره كاكاو

لخليط الشوكولاتة:

2 كوب كريمه

1 كوب لبن

120 جرام شوكولاتة

2 ملعقة كبيرة كاكاو

نصف كوب حليب مكثف

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

خليط الجبنة:

150 جرام جبن كريمي

نصف كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 موز

للحشو للوجه:

1 موز

ملعقة كبيرة سكر

عين جمل مجروش

كاكاو

شوكولاتة مذوبة مع قليل من اللبن

طريقة تحضير ​قالب موس الشيكولاتة والموز

يخلط البسكويت مع الكاكاو والزبدة

يصنع من الخليط أرضية في صينية كيك وتدخل الثلاجة لتتجمد

تخفق مكونات خليط الجبنة

يصب الخليط على أرضية البسكويت

ويدخل الخليط الثلاجة حتى يتماسك

يرفع على النار الكريمة مع اللبن والشيكولاتة والكاكاو والحليب المحلى المكثف والسكر والجيلاتين

ويضاف الخليط فوق طبقة الشيكولاتة

ويدخل الخليط الثلاجة مرة أخرى

ترفع الشيكولاتة على النار مع السكر والكاكاو

تضاف الشيكولاتة على الوجه وتزين بالموز وعين الجمل