نشوى اشتهرت بـ«مغنية الشارع»: قِست نجاحي بمشاهدات الفيديوهات ووصلت للمليون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سواء كانت تتجول بين الشوارع لا تخشى رفع صوتها بالغناء تُمتع نفسها وتطرب آذان المارين أو حتى ممسكة بالعود في غرفتها، نالت المطربة الشابة «نشوى الششنجي» إحدى المواهب التي سلكت طريقها من خلال منصات التواصل الاجتماعي ، إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بغنائها وصوتها المميز واستطاعت خطف الأنظار بغنائها لأشهر المطربات.

وعلى الرغم من انتشار العديد من برامج المواهب الغنائية طيلة العقدين الماضيين على الفضائيات الضخمة إلا أن العديد من الأصوات الشابة ومن ضمنهم المطربة الشابة نشوى وجدت ترحيبًا من رواد السوشيال ميديا ورأت أن النجاح عبر الشاشات والمسارح الغنائية لم يكن وحده القادر على إبراز مواهبهم.

خلال السنوات الماضية لجأ عدد كبير من أصحاب المواهب إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم المحتوى ومن ضمنها الغناء عبر مقاطع فيديو يشاركونها، ولم تحصد في البداية عدد المشاهدات المطلوب لكنها اقتصرت على الأصدقاء وربما كان عدد هذه المشاهدات لا يتخطى مشاهدتين، وفجأة تحصد عددا كبيرا من التفاعلات تصل إلى آلاف وملايين التفاعلات.

@nashwaelshshngy حد شاف الناس اللي خرجت من الشبابيك يصورو!؟ ##نشوي_الششنجيoriginal sound - نشوى الششنجى

تقول نشوى، صاحبة الـ 21 عامًا، إنها بدأت الغناء منذ 9 سنوات في منزلها ونشأت على سماع الطرب القديم وهو ذوق مختلف تمامًا عما تعودت لكنها تفضل أيضًا الأغنيات الطربية لأصالة وشيرين، كما أن ميولها للغناء والطرب العراقي كبير وتفضل الغناء لبعضهم.

تضيف المطربة الشابة خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها منذ شهر قررت إستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم فيديوهات لها وهي تغني في الشارع أمام المارة وحققت نجاحًا ومشاهدات كبيرة رغم أنها لم تحقق هذا النجاح من خلال غنائها في «دار الأوبرا» وغيرها من المسارح العامة.

تواصل حديثها: الفيديو الأول الذي نشرته على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي لم يحقق سوى مشاهدتين فقط، ومع الوقت حصلت فيديوهاتي على عدد كبير من المشاهدات ووصل عدد المشاهدات على أحدهما إلى مليون و400 ألف مشاهدة.

ورغم أن طالبة الفنون التطبيقية تهوى الغناء الكلاسيكي الطربي لأم كلثوم ووردة وأصالة وشيرين وتعشق أغانيهن منذ صغرها إلا أن لون الغناء الذي يطلبه منها متابعوها من رواد مواقع التواصل سماعه مغاير تمامًا عما تقدمه، مؤكدة أنهم يميلون بشدة إلى الصوت القوي والغناء الذي يحمل الطابع الشعبي لذا تحاول تقديم محتوى يتناسب مع جميع الأذواق رغم أنهم يطالبونها بالغناء لمشاهير شعبيين أمثال عبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحودة بندق.