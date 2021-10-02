للفتاة.. كيف تحمي شعرك أثناء النوم من التلف والتساقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا تتطلب العناية بالشعر روتينًا خلال اليوم فقط، وإنما أيضًا أثناء النوم حتى لا يحدث تلفا وتساقط للشعر.

ونستعرض فيما يلي بعض الخطوات للحفاظ على العناية بالشعر أثناء النوم، نقلًا عن موقع onlymyhealth.

- استخدم غطاء وسادة من الحرير

أكياس الوسائد الحريرية ليست باظهة الثمن ولكنها توفر فوائد طويلة الأمد لشعرك.

إذا كان لديك خصلات طويلة، يجب عليك استخدام غطاء وسادة حريري لأن الشعر الطويل عرضة للتكسر الناتج عن الاحتكاك، لأنه يقلل الاحتكاك وبالتالي يقلل الضرر.

- تجنب النوم بشعر رطب

كثير من الناس لديهم عادة غسل الشعر ليلاً بعد يوم طويل متعب، في حين أن هذا قد يكون مريحًا، إلا أنه ليس عادة جيدة لشعرك، فعندما يكون مبللاً، يصبح أكثر هشاشة، كما أن النوم بشعر مبلل يزيد من الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى التقصف.

- مشطي شعرك قبل النوم

تمامًا مثلما تنظف وجهك قبل النوم للسماح للجلد بالتنفس، يجب أن تساعد فروة رأسك على التنفس عن طريق تمشيطها.

تعمل هذه الخطوة أيضًا على فك تشابك شعرك ما يقلل من هشاشته، وينصح الخبراء بتمشيط شعرك قبل الذهاب إلى الفراش لزيادة الدورة الدموية وتعزيز تجدد الشعر.

- استخدمي زيت الشعر

يستخف معظم الناس بالتزييت ويعتقدون أن هذا لا يترك أي تأثير بينما، في الواقع، يوفر لشعرك التغذية اللازمة التي يحتاجها، ويساعد على تغذية فروة الرأس طوال الليل، ما يجعل شعرك أقل هشاشة.