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ديكورات دافئة لاستقبال فصل الخريف داخل منزلك

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ديكورات دافئة لاستقبال فصل الخريف

الألوان الهادئة تعتبر علامة من علامات فصل الخريف، وتوجد بعض الديكورات المميزة التي تميز هذا الفصل ويمكن الاعتماد عليها كنوع من التجديد داخل المنزل، ومن هذه الديكورات والألوان المختلفة كما جاءت على موقع «aldecor».

ديكورات وألوان دافئة لاستقبال فصل الخريف

الألوان الترابية 

يرتبط فصل الخريف بالألوان الترابية مثل اللون البرتقالي، الأصفر الترابي، البني الكستنائي، والتي تلطف الحالة المزاجية وتساعد على إبراز جمال الألوان في هذا الفصل.

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التصاميم الخشبية 

يساعد الديكور الخريفي إلى استحضار جوهر الطبيعة في المنزل، يمكن استخدام العناصر الطبيعية في الزهريات والصناديق ومختلف الأشياء البسيطة التي تعطى ديكور خريفي في جميع أنحاء المنزل.

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استخدام الأقمشة السميكة والوسائد الدافئة

نظرا لأن الهواء يبدأ في البرودة في فصل الخريف، لذلك يجب إضافة البطانيات المصنوعة من الصوف ووسائد ذات طابع خريفي لمنح لمحة من البهجة الخريفية الرائعة.

النباتات الخضراء في تزيين المنزل

يفضل الحرص على استخدام النباتات الخضراء في تزيين المنزل، لذلك يجب استخدام نباتات الخريف الممتعة والأنيقة حتى تجعلها قطعة مميزة داخل المنزل وتعطيه شكلا مختلفا.

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تزيين طاولات القهوة

من الأمور التي تعطي طابعا مميزا داخل المنزل، تزيين طاولات القهوة بطابع خريفي دافىء، سواء باستخدام زهور باللون البرتقالي أو وعاء مليء بالفواكه.

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طلاء الجدران

يعتبر طلاء الجدران المحمل بإحدى درجات البرتقالي أو الأصفر الفاتح، أو استخدام ورق الجدران الذي يحمل تصميمات خاصة بالخريف.

تصاميم أخرى لاستقبال فصل الخريف

أدوات المائدة تعكس اجواء الخريف ايضا، لذلك يمكن اختيار بعض أدوات المائدة التي تمتاز بألوانها المبهجة.

الاستعانة بأكسسوارات الخريف

يمكن الاستعانة بأكسسوارت الخريف وهى عبارة عن أوراق شجر يمكن لصقها على النوافذ الخالية من الستائر ويمكن استخدامها في المطبخ، وفي إحدى غرف النوم يمكن تعليق رسمة لشجرة على الجدار ويمكن استخدام أدوات المائدة بالألوان الترابية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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