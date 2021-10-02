الامارات | «شاهين» تتحوّل إلى «إعصار مداري» اليوم.. وأمطار غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهين» تتحوّل إلى «إعصار مداري» اليوم.. وأمطار غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد تعمق العاصفة المدارية «شاهين» إلى إعصار مداري، مساء اليوم، مع استمرار تحرّك الحالة المدارية نحو سواحل سلطنة عمان، مشيراً إلى إمكانية تأثر بعض مناطق الدولة، خصوصاً المناطق الشرقية والجنوبية، من بعد ظهر غد الأحد، حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة.

وأكد المركز أن شهر أكتوبر الجاري يتميز بتغيرات في الأحوال الجوية، إذ تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي حتى النصف الثاني منه الذي يشهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن العاصفة المدارية «شاهين»، شهدت تعمقاً في الحالة المدارية شمال شرق بحر العرب مقابل السواحل الهندية - الباكستانية، تتمركز عند خط عرض 23.3 شمالاً وخط طول 64.4 شرقاً، صاحبها تشكّلات مختلفة من السحب التي تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة، ورياح قوية على بحر العرب بلغت سرعتها حول المركز من 65 إلى 115 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏الساعة.

وتوقع تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري، اليوم، مع استمرار تحرّك الحالة المدارية نحو سواحل سلطنة عمان.

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