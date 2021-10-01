أطعمة لتقوية مناعة الطلاب قبل بدء الدراسة.. منها الفول والبطاطا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قدم الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة dmc، اليوم الجمعة، نصائح للمشاهدين لتقوية مناعة أطفالهم خاصة مع قرب بدء العالم الدراسي الجديد، قائلا إنِّ جامعة «كليفلاند» أجرت دراسة هامة حول الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطلاب للدخول للمدارس.

أهمية الزنك والزبادي البلدي وخل التفاح

وأضاف «فايق»، أن الدراسة أشارت إلى أن الطالب يحتاج إلى الزنك، الذي يتواجد في اللحوم الحمراء والمحار والدواجن والفاصوليا والمكسرات، كما أن الطلاب يحتاجون إلى «خل التفاح»، لافتا إلى أنه وفقا للدراسة هناك بكتيريا ضارة وأخرى نافعة، فالخل يعمل على تحفيز البكتيريا النافعة، كما أن «الزبادي البلدي»، يحتوي على بكتيريا نافعة.

وأفاد بأن الدراسة أشارت إلى أن الطلاب يحتاجون لتقوية المناعة والتركيز تناول الموز الأخضر والبطاطا، كما أن كل أنواع الخضراوات والفاكهة هامة للأطفال، حيث توفر فيتامينات «إيه وسي وإي وبي 2 وبي 6 وكيه»، مشددا على أهمية تناول طبق السلطة، وضرورة تناول عنصر غذائي أخضر اللون مع إدخاله في أطعمه الأطفال.

وتابع: «ولادنا محتاجين بطاطا وكل أنواع الخضار ومكسرات وخل التفاح والفاصوليا ولكن البديل الأول هو اللحوم والدواجن ولو ظروفنا مش قادرة الفاصوليا بتحقق عنصر الزنك، والفول مهم جدًا لأولادنا وفيه كل أنواع البروتينات»، مناشدا أولياء الأمور بتناول طلابهم «الزبادي البلدي» والعصائر الطبيعية التي لا تحتوي على مواد حافظة.

النوم الجيد وممارسة الرياضة

وأوضح أن الدراسة، أشارت إلى ضرورة نوم الطالب بشكل جيد وممارسة الرياضة، «لازم الولد على الساعة 8 أو 9 يكون نايم في سريره، لأن من شأنه تقوية مناعته والقدرة بأنه يركز وذهنه يكون حاضر، لكن لو سهر الساعة 1 بالليل عشان تاني يوم يصحى الساعة 6 مش هيبقى شايف قدامه، فحياته هتدمر».