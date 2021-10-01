فيفي عبده: «مهري 25 جنيه بس عاوزه راجل.. وبتحسد بسبب رقصي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة فيفي عبده عن حياتها في الطفولة، قائلة: «أنا معشتش وأنا صغيرة، وبتمنى من الله دلوقتي إني أعيش، ويديني شوية عمر مع الصحة وأمارس الحاجة اللي بحبها، وأقعد مع أحفادي الصغيرين، لما بيقولي يا تيتة بيقولوا يا تيتة من قلبهم، أنا عاوزة الصدق ده».

فيفي عبده: أنا بتحسد بسبب رقصي

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج «مع الفارس»، المذاع على قناة «الرشيد»، ويقدمه الإعلامي نزار الفارس، اليوم الجمعة: «أنا بتحسد بسبب رقصي، بس أنا بحبه، زي ما بحب الكلمة الحلوة».

فيفي عبده: الراقصة الأجنبية أجرها قليل

وعن تفوق الراقصات الأجانب على الساحة حاليا مقارنة بالمصريات، قالت فيفي عبده: «الأجنبية رخيصة جدًا في أجرها، ومبقاش حد بيمد إيده لبنت عندها موهبة وعاوزة توصل».

معنديش أعداء نجاح

وعن مواجهتها للانتقادات، قالت فيفي عبده: «معنديش أعداء نجاح، لأن كل واحدة ليها لونها، وعمري ما برد على أي كومنت موجهه ليا طالما راضية باللي أنا بعمله خلاص، وبعمل الحاجة اللي حباها والأغنية اللي بحبها والكلمة الحلوة».

فيفي عبده: «فيه رقصات ندمانة عليها»

وكشفت فيفي عبده، عن ندمها على تصوير بعض الفيديوهات بعد نشرها: «فيه رقصات باضطر أرقص عليها»، لافتة إلى أن هناك بعض المشاهد التي صورتها في الأفلام والمسلسلات وندمت عليها.

مهري 25 جنيه بس عاوزه راجل

كما كشفت عن قيمة مهرها، قائلة إن مهرها 25 جنيها: «طالما يبقى راجل، 25 جنيه، بس عاوزه راجل، ليه المهر يبقى غالي؟ الغالي اللي هاخده مش الفلوس، اللي يهمني يبقى راجل غالي ويحافظ عليا ويحترمني ويحافظ على اسمي».

فيفي عبده: قبل ما بعمل أي حاجة بقرأ قرآن

وتابعت فيفي عبده: «أنا قبل ما بعمل أي حاجة بقرا قرآن، حتى قبل ما بطلع من بيتي، كل واحد حسابه بينه وبين ربنا، لازم اقرأ قرآني اللي أنا حسيت إني حصنت نفسي بيه».