بفساتين قصيرة.. بدء فاعليات مهرجان الموضة بقصر البارون (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بدأت فاعليات مهرجان الموضة والأزياء «Brands & designers of egypt»، لدورته الأولى داخل قصر البارون، بالعزف على السلام الجمهوري، قبل أن تصعد الإعلامية شيرين حمدي، في تقديم مهرجان الموضة، مؤكدة أنه يقوم على دعم الماركات الخاصة، والصناعة المصرية المختلفة.

وبدأت الشقيقتان نوران ونورهان السباعي، افتتاح عرض الأزياء بمجموعة مميزة من الفساتين القصيرة، قبل أن تعرض سارة خالد مجموعة عصرية ومختلفة من الأحذية، بألوان وتصميمات غير معتادة، فظهرت عارضات الأزياء بملابس تنكرية، وقناعات وجه لوجوه حيوانات، ثم توسطت العروض فقرة لعزف الكمان، مع الفنان مارسيلو.

ومن المقرر أن يشهد الحفل 8 عروض مختلفة، بين الموضة والأزياء، والأحذية والمجوهرات، لعديد من المصممين على رأسهن دينا الزرقاني، إنجي علوبة، مي نصار، هبة الزناتي، سارة عبد الرازق، رانيا عرض.

وحضر الحفل كلا من الإعلامية مفيدة شيحة، الفنانة ريم البارودي، نور إيهاب، ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، الإعلامي مروان يونس، والبلوجر دينا داش.

وكان ‏من المقرر أن تقام عروض الأزياء بحضور الفنانة نيللي كريم، جميلة عوض، أروى جودة، تارا عماد، علا رشدي وأحمد داود، ومايان السيد، بسمة بوسيل، إلا أنه لم يحضر منهما أحد حتى الآن.

وكان مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء الماضي، لمهرجان الموضة والأزياء « Brands & designers of egypt» بحضور مصمم الأزياء اللبناني العالمي أنطوان سلامة رئيس مجلس إدارة بيت الموضة العالمي «لابورجوازى»، ومصممة الأزياء المصرية سارة أنسي، والستايلست سعيد رمزي، ومصطفى الصغير ممثلا عن صالون محمد الصغير، فضلا عن إلهام وجدي ملكة جمال مصر 2018، وكريم الشريف أفضل عارض أزياء 2017 ، وكريم الشاعر أفضل عارض أزياء لبناني، ورأفت نصار ممثل أحدث بيوت المجوهرات، ودينا داش، وكريم البيلي مؤسس وصاحب فكرة المهرجان.