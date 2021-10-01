"تُفرز مادة مخدرة".. ماذا تفعل إذا تعرضت للقرص من بق الفرش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

"البق" حشرة صغيرة تتغذى على الدم من البشر أو الحيوانات، يمكنها العيش في سريرك وأثاثك وسجادتك وحتى ملابسك، وهي أكثر نشاطًا في الليل.

على الرغم من أن لدغة "البق" نادرًا ما تكون خطيرة، إلا أنها تسبب التهابا شديدا، وربما رد فعل تحسسي لدى البعض.

في التقرير نستعرض أفضل الطرق والحلول لعلاجها سريعاً، وفقاً لما ورد في موقع "timesofindia".

أولا: الأعراض

لن تشعر بها على الفور، لأن الحشرة تفرز كمية ضئيلة من التخدير قبل أن تلدغك، ويستغرق ظهور أعراضها أحيانًا بضعة أيام.

غالبًا ما تكون حمراء ومتورمة بشكل ملحوظ، كما أنها تظهر متعددة في خط أو مجموعة في منطقة صغيرة من جسمك، وتميل إلى الشعور بالحكة، وتسبب حرقان.

أفضل الطرق لعلاجها:

في معظم الحالات، تتحسن لدغات بق الفراش في غضون أسبوع إلى أسبوعين، لتخفيف الأعراض، قد يكون من المفيد:

- وضع كريم مضاد للحكة أو دواء كالامين على اللدغات.

- تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم لتقليل الحكة والتهابات.

- استخدم مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف التورم والألم.

- في حالات نادرة، يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية، إذا ظهرت عليك علامات أو أعراض خطيرة، فاستشر طبيبك.

- في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب عدوى تعرف باسم التهاب النسيج الخلوي، لتقليل خطر الإصابة بها، اغسل اللدغات بالماء والصابون وحاول ألا تخدشها.