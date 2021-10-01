منها القهوة.. أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع 7 أنواع أدوية طوال مدة العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نعلم جميعًا أنه يجب تناول الأدوية بدقة وفقًا لما هو موصوف في روشتة الطبيب، سواء من حيث الجرعة أو النظام، أو فيما يتعلق بنظامك الغذائي أثناء العلاج.

ولقد قمنا بتجميع قائمة من 7 أنواع من الأدوية والطعام التي لا ينبغي تناولها معاً، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1-مضادات التشنج القصبي:

يُوصف لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الرئة الأخرى.

الأطعمة والمشروبات المحظورة: هي التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة، لأنها تحفز الجهاز العصبي.

لذا لتجنب العصبية الزائدة والقلق يجب عليك التوقف عن تناول الكافيين طوال فترة العلاج، يجب عليك أيضًا تقليل الأطعمة الدهنية في نظامك الغذائي لأنها تزيد من نسب تعرضك لتسمم.

2-الأدوية الخافضة للضغط:

يوصف لعلاج اضطرابات القلب والكلى والوقاية منها.

الأطعمة المحظورة: هي الغنية بالبوتاسيوم، تزيد أدوية هذه المجموعة من مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس، لهذا السبب يجب قطع الموز والبطاطس وفول الصويا والسبانخ لفترة العلاج.

3-الأدوية المضادة لاضطرابات القلب:

المشروبات المحظورة: العرق السوس، حيث يحتوي على حمض الجلسرهيزيك الذي يتفاعل مع الديجوكسين ويمكن أن يسبب اضطراب ضربات القلب أو حتى السكتة القلبية، هذه المادة موجودة أيضًا في الحلويات والكعك.

4-الأدوية التي تخفض مستويات الكوليسترول "الضار":

يُوصف للسمنة والسكري واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

المحظور: البرتقال إذ يسبب زيادة حادة في امتصاص الدواء ما يزيد من مخاطر الجرعة الزائدة والآثار الجانبية، وبالتالي، فإن فاعلية قرص واحد فقط مع عصير، يساوي تأثير 20 قرصًا مع الماء، الشيء نفسه ينطبق على الفواكه الحمضية الأخرى.

5-أدوية سيولة الدم:

يوصف لعلاج الجلطات الدموية والوقاية منها.

المحظور: الأطعمة المميعة للدم والأطعمة الغنية بفيتامين "ك"، لذا يجب تقليل استهلاك التوت البري والثوم والزنجبيل وبعض التوابل (الفلفل الحار والقرفة والكركم)، هذه الأطعمة تضاعف الدم وتؤدي إلى النزيف.

من ناحية أخرى، يقلل فيتامين ك من فاعلية الدواء، وتوجد بكثرة في السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي.

6-هرمونات الغدة الدرقية

يوصف لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية وانخفاض وظائفها.

المحظور: فول الصويا والألياف، يجب على الأشخاص الذين يتناولون هذه اﻷدوية تقليله، وأيضا الأطعمة المصنوعة منه لأن هذا النبات يمنع امتصاص الدواء، والمأكولات الغنية بالألياف لها تأثيرات مماثلة.

7-المضادات حيوية:

يُوصف للعدوى البكتيرية

المحظور: منتجات الألبان، إذ تشكل الأدوية المضادة للبكتيريا مركبات يصعب إفرازها مع الكالسيوم، والتي توجد بكثرة

في منتجات الألبان وهذا يؤدي إلى انخفاض حاد في فعالية الدواء.