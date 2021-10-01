9 مكونات منزلية تخلصك من جير الأسنان بكل سهولة.. منها عصير البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تراكم الجير على الأسنان من المشكلات التي تؤذي الأسنان بشكل كبير خاصة عند إهمال التخلص منه، ويظهر عندما تغفل عن اتباع القاعدة الذهبية الثلاثية للتنظيف: الفرشاة والخيط والشطف.

وعند تغفل عن إزالته، يصبح صلباً وقد يؤدي إلى إصابتك بأمراض اللثة، إلى جانب مظهره المزعج كلما فتحت فمك.

نستعرض أفضل 10 طرق للتخلص من جير الأسنان والحصول على أسنان لامعة كالماس، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي

- صودا الخبز والملح

تعتبر صودا الخبز من المواد القوية والفعالة، ولها مفعول قوي مضاد للبكتيريا بالإضافة إلى كونها تساعد على تبييض الأسنان.

امزج ملعقة كبيرة منه مع القليل من الملح، وضع مقداراً صغيراً من هذا الخليط على فرشاة أسنانك، أو يمكنك إضافة هذا الخليط إلى معجون أسنانك العادي.

تجنب تنظيف أسنانك بصودا الخبز أكثر من مرة في الأسبوع، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المينا.

قشر البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية، والحمضيات بشكل عام فعالة في إزالة بقع بلاك الأسنان نظراً لاحتوائها على الأحماض.

يمكنك فرك أسنانك بالقشر مباشرة لمدة دقيقتين إلى ثلاث، أو صنع معجون ووضعه على أسنانك.

مهما كانت الطريقة التي اخترتها، عليك شطف فمك بالماء الفاتر بعد الانتهاء. كرر هذا الإجراء عدة مرات في الأسبوع.

عصير الليمون

لا تذيب الأحماض الموجودة في الليمون الجير فحسب، بل تعمل أيضاً على تبييض الأسنان بعض الشيء.

اغمس فرشاة أسنانك في عصير الليمون الطازج وافركها بأسنانك برفق، واتركه على أسنانك لدقيقة واحدة قبل شطفه.

تذكر أن مفعول عصير الليمون قوي جداً، وقد يسبب تآكل الأسنان، لذا عليك استخدامه بحذر.

بذور السمسم

بذور السمسم مذهلة من نواحٍ عدة: إذ بالإضافة لاستخداماتها كتتبيلة للسلطات، يمكن أن تساعد على التخلص من جير الأسنان. فهي بمثابة مقشر طبيعي، وتنظف الأسنان وتلمعها في آن واحد.

أو ضع في فمك ملعقة كبيرة من البذور وامضغها جيداً، أنت بحاجة للحصول على قوام يشبه المعجون، ولا يجب أن تبتلعه.

ثم نظف أسنانك بهذا المعجون مُستخدماً فرشاة أسنان جافة. كرر هذا الإجراء مرتين أسبوعياً.

- غسول الفم وبيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين يتميز بخصائص تجعله مضاداً فعالاً للميكروبات، وكذلك الحال بالنسبة لغسول الفم. امزج ملعقة كبيرة من غسول الفم مع 3 ملاعق كبيرة من محلول بيروكسيد الهيدروجين المركز بنسبة 3٪. يمكنك استخدام هذا الخليط كغرغرة لبضع دقائق، قبل شطف فمك بالماء.

- زيت جوز الهند

الشيء الآخر الذي يمكنك العثور عليه في مطبخك هو زيت جوز الهند. تعتبر تقنية السحب بالزيت إجراء ذو شعبية كبيرة هذه الأيام، إذ يمتص الزيت الأوساخ الموجودة في الفم، وله أيضاً تأثير مضاد للجراثيم للقضاء على الكائنات المجهرية الضارة التي تعيش في الفم.

عليك المضمضة بملعقة إلى ملعقتين من زيت جوز الهند لمدة تتراوح بين 10 — 15 دقيقة (مذاقه رائع بالمناسبة)، ثم ابصقه واشطف فمك جيداً بالماء الدافئ.

- الطماطم والفراولة

الطماطم والفراولة من الثمار الغنية بفيتامين سي C، ويمكنك الاستعانة بهما إن لم تكن تفضل طعم الحمضيات. يمكنك تقطيع حبة الطماطم أو الفراولة لصنع معجون ووضعه على أسنانك. اترك المعجون على أسنانك لمدة خمس دقائق ثم اشطف فمك بالماء.

- الجلسرين والألوفيرا

يعد الجلسرين والألوفيرا خليطاً متكاملاً لتحقيق الفائدة المرجوة لأسنانك. للحصول على معجون ليّن، امزج ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا مع 4 ملاعق صغيرة من الجلسرين النباتي و10 قطرات من زيت الليمون العطري و4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز في كوب من الماء.

نظف أسنانك بهذا المعجون مرة واحدة يومياً حتى يصبح الجير أقل وضوحاً. ثم كرر العملية كل 3-4 أيام. تساعد الألوفيرا على شفاء الأسنان واللثة ويقضي زيت الليمون العطري على البكتيريا.

- القرنفل

لطالما استُخدم القرنفل لعلاج آلام الأسنان، وهو يقضي كذلك على الميكروبات الموجودة في فمك. اطحن القرنفل (أو يمكنك شراء مسحوق القرنفل من المتجر) وأضف إليه القليل من زيت الزيتون ثم ضع الخليط على أماكن البقع.

هناك طريقة أخرى تتمثل في مضغ القرنفل بانتظام، لتخفيف رائحة الفم الكريهة والقضاء على البكتيريا. جربه بدلاً من مضغ العلكة.

يمكن لهذه النصائح أن تحقق نجاحاً ملحوظاً، وذلك ما لم يصل الجير على الأسنان واللثة إلى مرحلة حرجة. أما في هذه الحالة، أو إذا كانت أسنانك حساسة للأحماض، فعليك استشارة طبيب الأسنان قبل كل شيء. يتبع الأطباء طرقاً احترافية لإزالة البلاك والجير عن الأسنان، ولا يمكن لغيرهم فعل ذلك.